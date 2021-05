Podivná schůzka s Poborským na FAČR. Nehorázné, zlobí se Fousek

S pomocí řídící komise, jejíž agenda se týká soutěží od ČFL níže, Berbr ovládal fotbal na území Čech. V čele komise stála do své rezignace jeho manželka Dagmar Damková. Když byl Berbr loni v říjnu zatčen a obviněn z korupce, dostaly se na povrch i podrobnosti. Podle policie využíval síť spolupracovníků v čele se sportovním ředitelem Slavoje Vyšehrad Romanem Rogozem. A v této souvislosti se objevilo i jméno Hořejšího. Z policejního šetření vyplynulo, že Rogoz právě jeho kontaktoval ohledně údajného předání úplatku pro rozhodčího Roberta Hájka za řízení zápasu Živanice-Vyšehrad. Oba muži se setkali před sídlem FAČR.

Nyní se Hořejší zhostil úlohy organizátora schůzky Poborského s kluby třetí ligy a divizí. Bývalý slavný reprezentant je vnímán jako kandidát, který vyhovuje konzervativním delegátům, pro něž nejsou přijatelní zastánci velkých změn Fousek se Šmicerem. Zároveň šéfa Oddělení elitní mládeže FAČR podporují lidé ze strahovského aparátu. Do něho v nižším patře patří i Hořejší, který v květnu rozeslal ze své pracovní asociační adresy s uvedením své funkce a logem organizace dva maily.

V prvním zval kluby z nižších soutěží na schůzku s Poborským, nachystanou na pondělí 24. května v prostorách sekretariátu FAČR. Ve druhém informoval, že z jeho iniciativy budou přítomni i vlivní lidé českého fotbalu. „Dovoluji si vás informovat, že na pondělní schůzku s Karlem Poborským jsem pozval i Miroslava Peltu, Ádu Šádka, Martina Malíka, Jana Paulyho. Všichni pozvání přijali,“ sdělil Hořejší.

Znamenalo by to, že se zúčastní jablonecký boss a bývalý šéf FAČR, dlouholetý generální manažer a nový majitel Viktorie Plzeň, dosavadní předseda asociace i její stávající generální sekretář. Původně se očekávalo, že právě Malík bude kandidovat v tandemu s Poborským, ten však vyhlásil vlastní kandidaturu a nechal se slyšet, že by Malík neměl v čele FAČR kvůli odpovědnosti za to, co se ve fotbale dělo, pokračovat. Malík se nicméně rozhodl ucházet o pozici místopředsedy, stejně jako Šádek, a spekulace o jeho spojení s Poborským znovu ožily.

„Samozřejmostí je účast Martina Drobného,“ doplnil ještě Hořejší jméno dalšího aktéra. Tím je místopředseda Řídící komise pro Čechy vnímaný jako dlouholetý Berbrův spolupracovník, po němž převzal vedení Plzeňského krajského fotbalového svazu. Drobný nyní kandiduje na post šéfa komise. „Věřím, že jejich účast (tj. jmenovaných hostů) bude přínosem jako pro vás pro kluby, tak i pro hosty,“ uzavírá Hořejší, jehož se v úterý večer server iSport.cz snažil kontaktovat, ale bez odezvy.

Na plánovanou schůzku a její vysoce nestandardní okolnosti ještě v úterý večer reagovali Poborského protikandidáti, respektive jejich tábory. „Jakou změnu chce český fotbal? Nejen, že zaměstnanec FAČR Jan Hořejší organizuje schůzku klubů 3. lig a divizí s Karlem Poborským, ale dokonce na ni přizval i zajímavé hosty v čele s Miroslavem Peltou, Adolfem Šádkem, Janem Paulym a Martinem Malíkem,“ stojí na facebooku hnutí Fevoluce.

Ostré prohlášení vydal Fousek, podle něhož jde ze strany Hořejšího o „nehorázný zásah do předvolební kampaně.“ „Jedná-li se o volební setkání Karla Poborského, má se z důvodu neutrality a rovné kampaně konat mimo prostory FAČR, a to přesto nebo právě proto, že Karel Poborský je v současnosti svazovým zaměstnancem,“ upozornil Fousek. „Koná-li se akce se souhlasem FAČR, čemuž nasvědčuje její konání v sídle asociace a avizovaná účast předsedy Malíka a generálního sekretáře Paulyho, jedná se o flagrantní porušení neutrality a zejména zásady apolitičnosti sekretariátu.“

Jestliže byl na setkání na půdě asociace pozván Poborský, měli být podle Fouska vyzváni k účasti i zbylí dva kandidáti na předsedu. Obdobně měli být vedle Drobného osloveni další uchazeči o místo místopředsedy FAČR za Čechy i šéfa příslušné řídící komise. „Takováto neuvěřitelná zvýhodňování jsme znali v éře Romana Berbra, ale tento případ jasně potvrzuje, že jeho odchodem se pro některé lidi nezměnilo zhola nic a chtějí pokračovat ve stejném duchu,“ tvrdí Fousek. „Naprosto nepřijatelné je, že takovouto klientelistickou akci navíc přímo organizuje zaměstnanec FAČR Hořejší se souhlasem či minimálně s vědomím svého nadřízeného, generálního sekretáře Paulyho, což by v každém normálním svazu muselo vést k rezignacím či k odvoláním z funkcí,“ dodal. Fousek nyní očekává, že asociace akci zruší, přesune mimo své prostory nebo budou pozváni všichni kandidáti.

Policie obvinila další dva lidi V kauze údajného ovlivňování výsledků zápasů druhé a třetí fotbalové ligy a zpronevěry peněz Plzeňského krajského fotbalového svazu obvinila policie na konci dubna dva další lidi. Informaci České televize (ČT) dnes ČTK potvrdila žalobkyně Daniela Bártíková z Vrchního státního zastupitelství v Praze. V případu je celkem stíháno 22 lidí včetně bývalého místopředsedy Fotbalové asociace (FAČR) Romana Berbra. Jeden z nově obviněných je podle Bártíkové obviněn z legalizace výnosů z trestné činnosti se škodou přesahující 1,5 milionu korun, druhý z přijetí úplatku. Policisté také rozšířili obvinění u některých již trestně stíhaných lidí, tři nově viní ze zpronevěry, tři z podplacení a zbylé tři z přijetí úplatku. Kauzu údajného ovlivňování utkání prostřednictvím rozhodčích rozpoutal loni v polovině října policejní zásah na několika místech v zemi včetně pražského sídla FAČR. Nejvýše postaveným v aféře je právě Berbr, který už nefiguruje v žádné z fotbalových funkcí. V polovině ledna byl stejně jako někdejší sportovní ředitel druholigového Vyšehradu Roman Rogoz propuštěn z vazby a všech 20 dříve obviněných je už na svobodě. Berbr čelí také podezření ze zpronevěry. Kriminalisté tvrdí, že ovlivňování výsledků řídila organizovaná zločinecká skupina. Podle médií mělo jít hlavně o utkání Vyšehradu, který v sezoně 2018/19 postoupil ze třetí ligy do druhé. Zápasy měly být ovlivňovány i za účelem sázek. Podle dřívějších informací vyšetřovatelů Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Berbr a skupina lidí kolem něj také zpronevěřili 850.000 korun z Plzeňského krajského fotbalového svazu.

