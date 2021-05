Lička v Rusku uspěl a řeší, co dál: V Česku o mě moc nestojí, cítím malost

Hlavním trenérem je Marcel Lička teprve dva a půl roku, za tu dobu už však stihl vyhrát s Brestem běloruskou ligu a s Orenburgem dotáhnout mužstvo zpátky mezi nablýskané značky. Jenže pouze na papíře, se Zenitem či bohatými moskevskými velkokluby už se totiž nepotká.

Je to šok?

„Nepříjemné probuzení. Ruská federace pro kluby v nejvyšší soutěži už delší dobu vyžaduje podmínku stadionu s minimální kapacitou deset tisíc. Jsou poučení. Předloni měl postoupit Tambov, ale neměl vlastní stadion, tak mu dovolili hrát v Saransku s tím, že mezitím postaví svůj. Jenže dva roky nekopli do země, dlužili hráčům a zkrachovali. Velký problém. Aby se soutěž vůbec regulérně dohrála, vyřešilo se to tehdy celkem vtipně: ligové kluby se domluvily, že jim vypůjčí hráče, kteří nenastupovali nebo byli skoro bez práce. Vytvořil se umělý tým, nějak se to dohrálo, ale uvažování federace to dost ovlivnilo.“

Orenburg má stadion pro sedm a půl tisíc lidí.

„Náš stánek je krásný, útulný, tribuny jsou blízko u hřiště, takže i atmosféra je dobrá. Bohužel chybí dva a půl tisíce míst. Mohli bychom hrát evropské poháry, protože stadion splňuje parametry UEFA, ale nemůžeme hrát první ruskou ligu. To je paradox, že?“

To teda.

„Řeší se nějaká výjimka, že bychom začali hrát jinde a mezitím se dostavěly rohy tak, aby se stadion celý uzavřel a udělalo to aspoň tu desetitisícovou kapacitu. Bohužel jsme povolení nedostali.“

Proč?

„Třetí Nižnij Novgorod skončil za námi, ale má stadion pro čtyřicet tisíc lidí, který se postavil pro mistrovství světa. Cítím v tom politiku, hrálo se tam teď i finále poháru. Na druhou stranu se nemůžeme vymlouvat, protože podmínky jsou dané a měly by platit pro každého.“

Jak se k tomu staví trenér, který zvládl svou misi, ale nebude za to odměněn postupem?

„Šel jsem se do Ruska ukázat. Měl jsem za sebou něco v Bělorusku, ale FNL, tedy druhá ruská liga, je ještě na vyšší úrovni. I mužstva, která hrála o sestup,