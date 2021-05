Pelta: Volím Karla, se Šmícou jsem měl problém. Malík patří do výboru

Pád Romana Berbra odšpuntoval český fotbal. „Jeho moc byla slušně řečeno nebezpečná,“ říká Miroslav Pelta. V rozhovoru popisuje neprůstřelnou Berbrovu síť, vysvětluje, proč se Vladimír Šmicer nehodí na předsedu, na rozdíl od Poborského či Fouska, a obhajuje odstupujícího Martina Malíka.

Ještě jste nemluvil o zatčení Romana Berbra. Věděl jste onoho 16. října 2020, že to je jeho konec?

„Ve chvíli, kdy dojde k zadržení člověka, který má veřejnou funkci, je to na 99 procent jeho konec. Znamená to, že zatčení předcházelo dlouhodobé sledování. Člověk si řekne, že to nebude jen tak.“

Na druhou stranu, podobně zadrželi v rámci dotační kauzy i vás, a vy si nemyslíte, že jste vinen.

„Naše kauzy jsou zásadně jiné. Já nemám problém, že jsem chtěl udělat něco proti fotbalu. Já jsem stíhaný za to, že jsem chtěl, údajně, pomoct fotbalu na úkor ostatních. Což já si nemyslím, doufám, že stejně rozhodne i soud. Roman má za vinu, že dělal zásahy proti fotbalu, ve svůj prospěch.“

Řekl jste si, že to je průšvih pro fotbal, nebo vlastně dobře?

„Obojí. Určitě průšvih pro fotbal, to na každý pád. Ale možná i nový začátek pro fotbal. Protože éra Romana Berbra byla dlouhá, jeho moc nebezpečná, slušně řečeno. Potvrzuje se, že Romana Berbra vždy nejvíc zajímali rozhodčí a především mocenské hry. On si přes pozice rozhodčích a delegátů, kteří jsou zároveň předsedové okresů a krajů, dokázal vybudovat svůj nesmírný vliv. ‚Chceš být delegát v lize? Pak musíš kandidovat na předsedu okresu.‘ On vše objezdil a dotáhl do podoby, že měl skrze valnou hromadu moc, kterou nešlo rozbít.“

Věříte v jeho vinu v tom smyslu, že o ní rozhodne i soud? Tedy nejenom etickou.

„Já ze své vlastní dotační kauzy vím, že nejdřív vždy přijde velký humbuk. Zatýkání probíhá, jako kdyby proběhl pokus o státní převrat. Nakonec jsou ale důležitá fakta. Byl a pořád jsem zvědavý, co z té kauzy vyleze. Vždy se čeká, kdy se v médiích objeví část odposlechů.“

Něco už uniklo. Co vy na to?

„Způsob jeho mluvy je speciální a vzbuzuje velké emoce. Jsou tam nějaké komunikace s rozhodčími, které nějak směroval. Zatím jsem nečetl, vyjma zpronevěry u Plzeňského krajského fotbalového svazu, že by se jednalo o ovlivňování za peníze. Spíš obchodoval vliv. Což je samozřejmě taky nebezpečné, taky špatně. Pro fotbal jednoznačně. Ale až nezávislý soud ukáže, co jsou fakta a co jenom řeči.“

Ovšem třeba z toho, co se říká o sázkařské lince kauzy, to vypadá, že i tam došlo na nějaké zobchodování.

„O tom, kdo co kam zobchodoval, se vždycky hodně mluví. Tohle vážně ukáže teprve soud.“

Říkal jste, že Berbrovu moc nešlo rozbít. Proč?

„Protože to vybudoval neprůstřelně. Delegáti valné hromady mu byli zavázáni výhodnými funkcemi. A tvořili neskutečné procento, takže manévrovací síla toto rozbít byla malá. Několikrát proběhla snaha tento vliv omezit, ale nešlo s tím nic dělat. Jako fotbal jsme to podcenili a nemysleli jsme si, že to může dopadnout až tak, že nás tato množina lidí může ovládat a že nám bude určovat, kdo bude předsedou celé asociace. Přerostlo nám to přes hlavu a nikdo si s tím nedokázal poradit. Což platí i pro mě.“

Puštěný zápas v Příbrami? V mobilu mám znělku LM Jablonec po jedenácti zápasech bez porážky padnul v půli května v Příbrami 1:0 a vlastně tím ztratil šanci, že Spartě sebere druhé místo a tím i předkolo Ligy mistrů. Spekulace, že sparťan Miroslav Pelta překvapivou prohru zařídil, vlastníka jabloneckého klubu vytáčejí.

„Já jsem z toho úplně hotovej,“ říká. „Mně lidi, o kterých si myslím, že mají rozum, říkají, že asi zatlačil velkej boss. To mě uráží,“ kroutí Pelta hlavou. S tím, že velkým bossem se míní Daniel Křetínský, majitel Sparty.

Pelta nabízí dva důkazy, proč je dohoda nesmyslná.

„Zaprvé bych chtěl vidět, jak by to někdo řekl hráčům a hlavně trenéru Radovi. To fakt nejde,“ vysvětluje.

„Zadruhé, já z té příležitosti zkusit Ligu mistrů nespal. Já si už dal do mobilu znělku Champions League. Nebo si ji večer pouštím a manželka mi říká, že jsem blázen. Že nemám korunu, že bych měl jít raději hrát druhou ligu.“

I vy jste ho potřeboval, abyste se stal předsedou.

„Ano, musíme si nalít čistého vína. Ať už jsem to byl já, Ivan Hašek, Martin Malík, byli jsme v situaci, že jsme s ním museli najít společnou řeč, abychom uspěli. Kdo chtěl být předsedou, musel mít podporu jeho hlasů. Ovšem já to měl jenom v první volbě po Ivanu Haškovi. Já ji dokonce zprvu ani neměl. Roman měl vždycky raději slabší, lépe ovladatelné jedince, což nebyl můj případ. Věděl, že držím dohody, ale jsem neřiditelný. Proto jsem kandidoval jako moravský kandidát.“

Ale jeho hlasy v Čechách jste potřeboval. Čím jste si tedy jeho podporu nakonec získal?

„Slovo ‚získal‘ není na místě. Jeho lidi, ta armáda, ve mně nakonec viděli potenciál, že přinesu fotbalu peníze. V dalších volbách už jsem byl tak daleko, že jsem do toho šel bez ohledu na jeho podporu. Byl jsem přesvědčený, že mi delegáti hlas dají, protože za mnou vidí práci. Dělal jsem velké příjmy a dobré marketingové smlouvy, udělal jsem fotbalu silnou pozici směrem k vládě, ministerstvu, státu, uzavřel jsem velkou smlouvu s Fortunou a postavil barák na Strahově. To už jsem prostě jel jako buldozer. Jen při té první volbě jsem potřeboval najít s Romanem společnou řeč. Musím být objektivní v tom, že on držel dohody, nedělal jenom věci, které jsou ve spise. Má fotbal taky rád, ale má ho v hlavě jako obchodní případ, mocenský boj. Myslím, že ve většině případů nešlo o podplácení, ale o jeho ego a ješitnost, které byly vysoké. Proti Romanovi se mi ale podařila zásadní věc.“

Listkiewiczova komise rozhodčích?

„Ano, ta až teď získává svou skutečnou hodnotu. Podařilo se mi dohodnout odstoupení Dagmar Damkové z pozice předsedkyně komise rozhodčích a příchod Michala Listkiewicze s místopředsedou Petrem Mlsnou. To bylo nejtěžší rozhodnutí, které jsem jako předseda asociace udělal. Navíc jsem dal té komisi směr, došlo k pročištění listiny. Jenom na základě špatné pověsti muselo odejít sedm sudích. Doufám, že teď se hodně věcí změní a lidé dostanou rozum, přijde nová vlna. Taky je možné, že se asociace dostane ke spisu a etická komise bude moci zastavovat činnost. Že přijdou noví rozhodčí, s čistou hlavou.“

Když Berbr padne, armáda už není

Prý jste jediný, alespoň v době krátce po jeho propuštění, komu se Roman Berbr ozval.

„Já to beru tak, že jsme jenom lidi. On dostal velkou ránu na psychiku, včetně toho, že ve vazbě prodělal covid. Průser se může stát, pokud je vinen, tak ho odsoudí.“

Takže odpověď na předchozí otázku zní Ano, přičemž jste ho psychicky podpořil?

„Jsem ve spojení s jeho manželkou (Dagmar Damková). Já jsem člověk pozitivní, nikoho nelikviduju, snažím se na každém najít to dobré.“

Jak na tom Roman Berbr je?

„Každý, kdo dostane takovou ránu, to snáší špatně. Na každém zanechá