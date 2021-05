Fousek v debatě Sportu: Ať sudí vede Příhoda. Poborský by to měl složité

Tématem byla čtyři zásadní témata: směřování po Romanu Berbrovi, očištění rozhodcovského stavu, sportovní koncepce, ale i financování českého fotbalu. A Fousek čelil i grilování ohledně svých slabších stránek, vztahu s Berbrem či Peltou, nebo podpory od Jaroslava Tvrdíka.

Co udělal pro čistotu českého fotbalu

„V rámci svých kompetencí jsem se k ní pokusil přispět. Snažil jsem se funkce vykonávat s co nejlepším vědomím a svědomím. Ale hlavně je potřeba vzít v úvahu, že za tu dobu jsem si vybudoval nějaký kredit. A ten budou dnes hodnotit voliči. Nechal bych na nich, aby zvážili, kdo je v českém fotbal čistý, kdo je ušpiněný málo, kdo je ušpiněný víc a kdo je nepřijatelný.“

Co řekl o Romanu Berbrovi

„V českém fotbale není člověk, který by Berbra nepotkal. Mluvil s ním, byl s ním v kontaktu, řešil s ním věci. Někdo s ním byl zaangažován víc. Normálně jsme spolu komunikovali, tykali jsme si, ale každý z nás se v českém fotbale pohyboval na jiné platformě. Věděli jsme, že se názorově v mnoha věcech neshodujeme, ale myslím, že to nepřekročilo určitou mez nesouhlasu v rozhovoru, v menší skupině nebo na nějakém fóru. Konkrétní téma, ve kterých jsme se neshodli, si nevybavuji. Ale takové případy byly. Dokonce jsem myslím na stránkách vašeho deníku četl nějakou vzpomínku z valné hromady Plzeňského KFS, kde jsem vystoupil proti něčemu, co Roman Berbr navrhoval. Už si to moc dobře nevybavuji, ale je vidět, že funkcionáři, kteří vám poskytli tuto informaci, si to pamatují mnohem lépe. I to je důkaz, že jsou situace, kdy samozřejmě bojuji za názor, který zastávám.“

O svém poradenství pro Peltu

„Snažil jsem se pro fotbal pracovat, nějak mu přispět a zároveň se nezapojit do nekalých aktivit. A tohle byl jeden z takových případů. Převážně jsem mu radil v mezinárodní oblasti, což je moje doména. Byl to částečný úvazek za žádnou horentní sumu. Ale pochopitelně jsme se s Peltou bavili i o záležitostech spojených s českým fotbalem, protože jsem jako funkcionář měl dost jasný pohled na některé věci v managementu, jak je dobré k řízení FAČR přistoupit nebo něco uspořádat. Samozřejmě ne všechno z mých rad si Miroslav Pelta vzal, ale to je právo toho, kdo si nechává radit.“

Je kandidát změny, kompromisu, nebo starých struktur?

„Pokoušíte se mě spojením s panem Peltou a poradenstvím, které jsem pro něj vykonával, obléct do kabátu starých struktur. A zároveň se mě ptáte, jestli můžu být proreformní kandidát. Odpověď dají voliči. Protože myslím, že za sebou mám nějaký kredit a usilovat o změnu nebo o reformy se nevylučuje s tím, že jsem radil předchozímu předsedovi.“

ANKETA

Co říká na Poborského neúčast v debatě

„Nemůžu hodnotit Karla Poborského. Pokud vím, nezrušil všechny mediální aktivity. Každý má svůj pohled na transparentnost. Můj pozitivní vztah k médiím je všeobecně znám, nebojím se ani grilování, protože to patří k výbavě funkcionáře, který na tuto funkci patří, je snést ledacos a být vystavený i mediálnímu tlaku.“

Co říká o Poborského slabinách

„Nic bych mu nevyčítal. Stalo se jistou módou si vzájemně pokládat otázky. Nejsem toho úplně příznivcem, nechal bych to na moderátorovi. Domnívám se, že předsednictví ve fotbalové asociaci by mělo náležet profesionálním funkcionářům. Karel se pustil na teritorium a pozici, která přináší tlaky, celou řadu dalších věcí, o kterých teď nemá ani tušení, nebo jimi nikdy neprošel. Tím neříkám, že bych mu to chtěl rozmlouvat nebo zakazovat, jen když hodnotíme pozici, samozřejmě vidím, že to Karel bude mít složité.“

Jaké má být postavení rozhodčích?

„Měli by být izolováni od vlivů z FAČR, ať už od výkonného výboru nebo jiných orgánů, či LFA. Docílit toho chceme nastavením pravidel. Určitě je potřeba omezit kontakt mezi kluby a rozhodčími. Jestli se zakážou telefonáty? Domnívám se, že dnes je to v takovém stavu, že je potřeba skutečně zvýšit disciplínu. Nerozebírejme jednotlivé detaily, ale nastavit systém opatření, které ochrání na jedné straně rozhodčí samotné, kluby, ligu a fotbal jako celek.“

Kdo se má stát předsedou komise rozhodčích?

„Myslím, že to zaznělo i od mých protikandidátů, ať už od Karla Poborského nebo od Vladimíra Šmicera. I mým favoritem je Radek Příhoda a to, že jsme ve shodě, to svědčí o jeho renomé nebo kreditu.“

O dvou nejbližších spolupracovnících ve FAČR

„Kandiduji jako Čech, prvním místopředsedou by tedy měl být Moravák. Není tajemstvím, že mám nejblíž k Jiřímu Šidliakovi. Jako českého místopředsedu bych si představoval Vladimíra Šmicera.“

Jak dopadnou Češi na EURO?

„Pochopitelně našemu mužstvu věřím, i trenérovi Šilhavému. Máme těžkou skupinu, pokud bych si měl osobně tipnout, věřím, že zvládneme zápas se Skotskem a duel s Chorvatskem rozhodne o tom, kdo doprovodí Anglii.“

O tom, jestli český fotbal funguje dobře

„Měřeno úspěchy reprezentací, nemáme se za co stydět. Jsme jeden z mála svazů, který permanentně postupuje na EURO. Jednadvacítka postoupila na finálový turnaj. V mém programu je restrukturalizace soutěží v pocovidové době, návrat amatérů na hřiště bude výzvou. V systému mládeže se mluví o tom, jestli systém je nastavený efektivně, jestli to, co do něj FAČR vkládá, přináší výstupy.“

O tom, jestli bude mít v kompetenci áčko reprezentace

„Nedovedu si představit, že by se předseda reprezentaci vzdálil, neřku-li se od ní izoloval. Propojení funkce s národním mužstvem je dané samou podstatou věci. Nechci říct, že by předseda měl zasahovat do nominace nebo do kompetence trenérů. Ale nepochybně by měl trenéry navrhovat výkonnému výboru na základě doporučení technického ředitele.“

O transparentním financování fotbalu

„Dnes ještě nepoznáte, že je fotbal čistý. Bude to možné až potom, co po zvolení nového výkonného výboru, pokud bude proreformně naladěn, dojde ke změně vnitřních mechanismů. Je potřeba některé předpisy zpřísnit a aniž bychom chtěli narušovat právo na informace, které by měly zůstat jen té vlastní instituci, být v některých věcech transparentnější. Zvýhodňující přidělování některých finančních prostředků je potřeba odstranit. Chtěl bych v zájmu všech, kteří vytvářejí tlak na reformu zevnitř českého fotbalu, aby nikdo nemohl říct, že někdo jiný byl v rámci FAČR zvýhodněn.“

O případných tlacích Jaroslava Tvrdíka

„Žádné tlaky od Jaroslava Tvrdíka, ani žádného dalšího podporovatele necítím. Nevnímám tu ani žádné závazky, už vůbec ne zcela iluzorní, že by do českého fotbalu vstupovaly čínské zájmy. Vážím si podpory Slavie, která mě podporovala a navrhovala už před čtyřmi lety. Je tu určitá kontinuita, klub vnímá, že je potřeba uskutečnit změny v českém fotbale. Ale podporuje mě celá řada dalších klubů, jen z první ligy jsem dostal sedm nominací. Profitovat z toho bude nejen Slavia, ale každý člen FAČR. Setkáváme se s tím na každé úrovni. V Anglii jste pomalu aristokrat, když se věnujete fotbalu, tady čelíte neustálým spekulacím. Nemůžeme tady přemýšlet tímto obchodnickým stylem. To bych nechal jiným.“

O odstoupení Vladimíra Šmicera z kandidatury na předsedu

„V určitém okruhu mi to nepochybně pomohlo. Ale není to absolutní. Myslím, že drtivá většina podporovatelů Vladimíra Šmicera vnímá rozložení sil a vnímá jako nejvyšší cíl nebo nejvyšší princip právě to, že usilujeme o změnu českého fotbalu a jeho reformování. Jestli mi to uškodilo u těch, kteří nebyli takovými zastánci reforem? Jsem samozřejmě středověji rozkročený kandidát. Nejsem vnímán tak revolučně, jak to bývá připisováno F-evoluci. Jsou tu lidé, kteří mohou být neskonatelnými obdivovateli Vladimíra Šmicera a mohou se rozhodnout, že Petr Fousek pro ně není ta volba a rozhodnout se na základě parametrů podle rozumu, svědomí nebo nějakých parametrů. Na druhou stranu s Vladimírem Šmicerem jsme se sblížili a vážím si ho za to, že odstoupil z kandidatury a podpořil mě, já ho podporuji na místopředsedu. To vytváří určitou frontu a cíl, o kterém jsem mluvil na začátku.“

O případných personálních změnách na FAČR

„Musím odmítnout spekulace, že budeme na Strahově vyhazovat i uklízečky. Bývá nám to podsouváno a nezakládá se to na skutečnosti. Nemám důvod kádrovat, protože jsem jen kandidát. Když budu zvolený předseda, samozřejmě k některým věcem přistoupíme a restrukturalizace FAČR je v mém programu.“