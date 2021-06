Průvan ve FAČR: Pauly, Malík, Kotrba, Poborský... Kdo ven a kdo dovnitř?

Příchod nového vedení FAČR v čele s předsedou Petrem Fouskem znamená jistou či pravděpodobnou výměnu na některých klíčových pozicích asociace. Rozebrali jsme jednotlivé posty, jejich současné obsazení a případně i muže, kteří by mohli přijít na Strahov místo nich. Podívali jsme se také na tři jména, kolem kterých zůstávají otazníky, co s nimi dál - Karel Poborský, Vladimír Šmicer a Ondřej Lípa.

Generální sekretář

Současnost: Jan Pauly ml.

Možní kandidáti: Tomáš Sluka, Michal Valtr

První věc je jistá: Jan Pauly příštím generálním sekretářem nebude, i kdyby snad chtěl. Jednak byl úzce propojen s kandidaturou Karla Poborského, jednak jeho jméno ve fotbale dost dráždí. Kdo místo něj? To určí výkonný výbor, ovšem Petr Fousek bude dle svých slov zásadně prosazovat svého kandidáta. Mluví se o dvou jménech, nikdo jiný prý ve hře není.

Tomáš Sluka

Třiačtyřicetiletý někdejší hráč druholigové Opavy a reprezentant ve futsalu. Což ovšem není ta podstatná kvalifikace pro pozici generálního ředitele. Sluka je podle všeho patrně schopný manažer, protože do května zastával pozici obchodního ředitele Pražské teplárenské. V roli generálního sekretáře by jej ráda viděla Fevoluce. Zároveň se však obává, že toto jméno narazí na odpor Jaroslava Tvrdíka. Pražská teplárenská do loňského roku – než ji odkoupila Veolia – spadala pod EPH Daniela Křetínského, a Slavia tak může mít obavy z letenského vlivu na tuto pozici.

Michal Valtr

Má pověst řízného funkcionáře. S Fouskem se pracovně dlouho znají. Na EURO do 21 let v roce 2015, které pořádalo Česko, spolu jeli v tandemu předseda a místopředseda organizačního výboru. V okamžiku, kdy nastal problém s ticketingem, pověřil Fousek právě Valtra řešením potíží. V rámci fotbalové asociace pracoval jako ředitel oddělení logistiky a služeb. Nyní má působit v rámci UEFA.