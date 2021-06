Koller - Byl to víc než sen. „Dino“ křtí knihu, nechte si ji podepsat

Knihkupectví už otočila klíčem a pouští lidi dovnitř. Do jednoho z nich, do Paláce knih Luxor na Václavském náměstí, vstoupí tuto středu Jan Koller. To aby pokřtil svou první autorizovanou knižní zpověď, která vychází v edici deníku Sport. Jmenuje se Byl to víc než sen. Přijďte – nejlepší český reprezentační střelec vám ji rád podepíše. Začínáme v 17 hodin.