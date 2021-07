10 NEJ volných přestupů: král střelců, rivalové i legendy fotbalu

Letošním fotbalovým létem hýbou přestupy volných hráčů! „Zadarmo" se přesunuli Agüero, Depay nebo Wijnaldum. Čas teprve ukáže, jak se tyhle transfery vyplatily - a zda by se někdo z nich mohl zařadit do našeho žebříčku. Přinášíme 10 dosud nejlepších volných přestupů.

Když po letech pendlování mezi rodnou Argentinou a Realem vybíral novou destinaci, asi netušil, jak velké úspěchy ho čekají. V Interu strávil 10 let a stal se synonymem pracovitého defenzivního záložníka. V základní sestavě oslavil pět titulů i slavný treble s Mourinhem. Právem patří do klubové Síně slávy.

Michael Ballack po příchodu do Chelsea

Michael Ballack po příchodu do Chelsea • Foto Profimedia.cz

Raúl González po příchodu do Schalke

Raúl González po příchodu do Schalke • Foto Profimedia.cz

Legendární kapitán opouštěl Real v slzách po zraněními ztížené sezoně. V Schalke ale ukázal, že ze svého umění nic nezapomněl. S klubem z Gelsenkirchenu si zahrál Ligu mistrů, vyhrál Německý pohár a nastřílel 13 a 15 ligových gólů, než se po dvou letech vydal do Kataru (přilepšit si na důchod).

Univerzální voják nepatřil na Etihad Stadium mezi největší hvězdy, pod dvěma tituly ale podepsaný je. Jürgen Klopp v něm viděl důležitý článek do své bandy heavymetalových fotbalistů. Měl pravdu – klidná síla Milner mohl naskočit kdekoli a vždy svůj part odehrál skvěle.

6. Henrik Larsson

Celtic Glasgow – Barcelona

2004

Po sedmi letech v Glasgow a před tím, než završil kariéru ve Švédsku, si švédský střelec odskočil do Barcelony. Dva roky ho na Camp Nou provázela zranění, ale když naskočil (často z lavičky), byl pořád rozdílovým hráčem. To on strhl finále Ligy mistrů 2006 proti Arsenalu na stranu Katalánců. Navzdory zraněním stihl ve druhé sezoně 10 ligových gólů.