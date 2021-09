Pět nejhorších dresů sezony: Pohromy bez loga, maskáče i límec jako lízátko

Jsou dresy, které umí ohromit, ale i takové, které fanoušky vyděsí nebo naštvou. Kromě nejlepších trikotů pro novou sezonu 2021-22 (ČTĚTE ZDE>>>) jsme se zaměřili i na poněkud úsměvné případy toho, kdy to klubům a oděvním společnostem moc nevyjde.

PUMA (třetí sady)

Marseille / Man City / Valencia / AC Milan / Fenerbahce / Rennes / Dortmund / Mönchengladbach

Pohroma, které se dalo předejít, pokud by měl kdokoliv kus soudnosti. Puma se na třetích sadách dresů pro své prominentní klienty rozhodla k radikálnímu kroku – zvýraznit především jména klubů, protože právě názvy jsou prý zdrojem slávy týmů. Spíš než loga, která se mohou během historie měnit. Proti této vzletné myšlence ale míří už jen šablonovitost, s níž Puma naroubovala motiv na minimálně osm evropských klubů, a výčet jistě nebude u konce. Znaky klubů na dresech technicky vzato nechybí, jsou ale rozesety po celé ploše v tónování základní barvy, a tak na první pohled nejsou vidět. A to už v úvodních dnech sezony způsobilo úsměvné scény jako například u Muhammeda Gumuskayi z Fenerbahce, který chtěl políbit znak svého klubu, ale na dresu ho nemohl najít.

Koulet oči lze i nad kombinováním nesourodých fontů klubů a sponzorů. Těžko říct, který výstřelek z nepovedené sady je ten úplně nejhorší. U Valencie je barevná kombinace velmi nešťastná, ale aspoň nemá na dresu sponzora. To Borussia Mönchengladbach to odnesla se vším všudy, nehledě na to, že jiná Borussia, tedy Dortmund, na svou verzi ještě netrpělivě čeká.