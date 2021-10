Baroš slaví 40! FOTO od Hadamczikova „zlatého vejce“ po kanonýra z I. A třídy

Jak šel čas se čtyřicátníkem Milanem Barošem? • FOTO: koláž iSport.cz 12:Skvělý timing, jen co je pravda... Na státní svátek se Milan Baroš narodil – a dnes slaví čtyřicátiny! Legenda ostravského Baníku a druhý nejlepší střelec reprezentace tak následuje jiného velkého kanonýra Davida Lafatu, jehož kulatiny připadly na září. Barošova kariéra však přece jen byla o dost pestřejší i peprnější, což se také odráží v unikátní galerii mapující jeho fotbalovou dráhu od ligových začátků až po současnost. Milovaný i kontroverzní snajpr se na snímcích reportérů deníku Sport představuje v nejrůznějších podobách i rolích. Tak všechno nejlepší! Magazín o Milanu Barošovi kupujte ZDE>>>

Bude hrát – nebo zítra letíš! Zhruba takhle si hokejový trenér a někdejší majitel ostravského Baníku Alois Hadamczik dle vlastního líčení na trenéru Verneru Ličkovi vyžádal, že začne do ligových zápasů posílat sedmnáctiletého drzého juniora. „Milan byl takové moje dítě a na hřišti naše zlaté vejce,“ vzpomínal Hadamczik pro Sport. Ligový debut Milana Baroše se odehrál v červenci 2019 v zápase s Libercem (1:2), záhy piloval svůj talent i proti Slavii.

MB vletěl do ligové pranice s vrozenou nebojácností a drzostí, která nebyla obráncům soupeřů po chuti. Jeho důraz v osobních soubojích, který bolel, kromě jiných pocítil i obránce žižkovské Viktorie Antonín Mlejnský. Souboje s Milanem Barošem nebývaly nic příjemného • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Záhy začal dravý útočník nastupovat za národní tým do 21 let, ovšem od jara 2001 se začal objevovat i v sestavě reprezentačního áčka. Proti Korejské republice si zahrál se Zdeňkem Grygerou a Tomášem Rosickým. Zdeněk Grygera, Tmáš Rosický a Milan Baroš společně v reprezentačním dresu • Foto archiv Sportu

První velký úspěch. Na EURO jednadvacítek 2001 bral český tým vypiplaný Karlem Brücknerem zlato. Zrodila se silná generace, kterou pak Brückner „přesadil“ na nejvyšší level. Vedle Baroše do úspěšné party patřili i Martin Jiránek, Radoslav Kováč nebo Tomáš Hübschman. Rodák z Vigantic z nich zazářil nejvíc.... Milan Baroš byl hlavní hvězdou Brücknerovy zlaté jednadvacítky • Foto Michal Beránek (Sport)

Barošův vztah s novináři, a nejen s těmi z bulvárních listů, byl postupem času čím dál třaskavější. Mohl si za to svými eskapadámi mimo fotbal, na druhé straně možná někdy chybělo víc pochopení. V každém případě se noviny pro ukrácení času na dlouhých reprezentačních srazech hodily... Baroš neměl vždy s novináři dobré vztahy, na srazech se ale noviny odily • Foto Jaroslav Legner (Sport)

V létě 2001 se Hadamczikovi povedl bombastický přestup: Baroše prodal do Liverpoolu! Mladý kanonýr, který ještě půl roku ve slezském velkoklubu hostoval, vydělal Ostravě zhruba 180 milionů korun. Na prestižní fotbalové adrese se potkal s jiným českým reprezentantem – a tehdy druhým slušným vlasáčem – Vladimírem Šmicerem. Milan Baroš se v Liverpoolu potkal s Vladimírem Šmicerem • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Na poctivci Janu Kollerovi ležel reprezentační útok – a v utkání s Tureckem i Milan Baroš s Tomášem Rosickým. Stalo se v dubnu 2003 při výprasku 4:0 Turecku, kdy se trefili všichni tři. Byla to předzvěst toho, co se blíží následující rok v Portugalsku... Baroš, Rosický a Poborský slaví trefu Jana Kollera • Foto archiv Sportu

Před EURO 2004 sice Milan Baroš nepatřil pevně do základní sestavy, ale fanynky měly jasno, že tenhle snědý mladík je prostě jednička. Takhle pózoval na přehlídce dresů spolu s miss Michaelou Salačovou. Milan Baroš se neztratil ani na molech • Foto archiv Sportu

Na evropském šampionátu v Portugalsku byl Milan Baroš po boku Pavla Nedvěda a Jana Kollera k nezastavení, s pěti trefami se stal nejlepším střelcem turnaje. Nejdříve pomohl k obratu v zápasu s Lotyšskem (2:1), poté přispěl parádním volejem k nezapomenutelné výhře 3:2 nad Nizozemskem a poté i k vítězství 1:0 nad Německem. Poslední dva góly dal ve čtvrtfinále Dánsku. Pavel Nedvěd, Milan Baroš, Jan Koller - tahle trojka byla na EURO 2004 k nezastavení! • Foto archiv Sportu

Legendární Karel Brückner na Milana Baroše sázel a vždy ho hájil. Jednou mu dal ovšem pořádný céres. To když kanonýr nevyslyšel na hotelu pokyn, aby za respektovaným koučem zašel na pokoj. Vzápětí se podle Barošových vzpomínek ozval hromový řev... Karel Brückner Milana Baroše většinou hájil • Foto archiv Sportu

Po příletu z bronzového EURO připravily Vigantice svému slavnému rodákovi velkolepé přivítání. Opěvovaný střelec vzal do ruky kytaru, stejně jako jeho reprezentační parťák a další osobnost Baníku René Bolf. Milan Baroš a René Bolf s kytarou ve Viganticích • Foto Michal Beránek (Sport)

Úspěch na mistrovství Evropy vystřelil Barošovu popularitu v Česku do maximálních výšin, šel z ruky do ruky. Na křest svého alba ho pozval i kontroverzní zpěvák Daniel Landa. Postupně začalo přibývat trochu divočejších historek... Milan Baroš se po EURO potkal s Danielem Landou • Foto Pavel Mazáč (Sport)

V Premier League se MB utkal i s Royem Keanem a Darrenem Fletcherem z Manchesteru United. Na konci povedené sezony 2004/05 byl u toho, když Liverpool slavně smazal ve finále Ligy mistrů třígólové manko a vyhrál na penalty nad AC Milán. Milan Baroš ve vypjatém zápase s Manchesterem United • Foto archiv Sportu

V létě 2005 český reprezentant opustil Liverpool, protože trenér Rafael Benítez měl jiné favority. Možná kdyby měl Baroš víc trpělivosti... Ať tak nebo onak, úkrok do Aston Villy mu příliš štěstí nepřinesl, bylo to rozpačité angažmá. Angažmá v Aston Ville bylo rozpačité • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Reprezentaci přivedl Karel Brückner i na mistrovství světa 2006. Jenže to neskončilo dobře. Baroše. drtily zdravotní trable, první dvě utkání vynechal. Když nastoupil do posledního s Itálií, byl to zoufalý pokus změnit osud českého týmu. Nevyšlo to, ztrápený kanonýr vydržel na hřišti do 64. minuty. Porážka 0:2, konec na turnaji. Na MS Baroše trápilo zdraví • Foto Jaroslav Legner (Sport)

Rychlé bouráky a značka MB, to k sobě zkrátka patřilo, v tomto případě luxusní Ferrari. Byl to ovšem nejen zdroj požitků, ale i důvod zvýšené pozornosti dopravních policistů. Hlavně těch ve Francii, kde Baroš působil od ledna 2007 v Lyonu. Na dálnici mezi Lyonem a Ženevou mu naměřili rychlost 271 kilometrů a byla z toho pěkná polízanice. Prý to byl rekord departmentu... Rychlá auta, to k Milanu Barošovi patří • Foto Jaroslav Legner/Sport

Do Lyonu Baroše přivedl jeho někdejší kouč z Liverpoolu Gérard Houllier, ale český legionář se příliš neprosadil. Ve čtyřiadvaceti ligových zápasech dal sedm gólů. V Lyonu dal Baroš sedm gólů • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Život ve sladké Francii zhořkl Barošovi po incidentu z dubna 2007: před protihráčem Stéphanem Mbiou z Rennes si ucpal nos a mával rukou, jako by cítil zápach. Český legionář se hájil, že nešlo o rasistické gesto, omluvil se, nicméně za nesportovní chování dostal tři zápasy stop. Stát se to dnes... Francouzské angažmá Barošovi zhořklo • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Další EURO, tentokrát v roce 2008 v Rakousku a Švýcarsku. Éra Karla Brücknera končila rozpačitým vyřazením ve skupině. Baroš si zahrál jen proti Portugalsku, které ovšem vyhrálo 3:1. Kolaps s Tureckem (2:3) pozoroval opět z lavičky. Na EURO 2008 si Baroš zahrál jen proti Portugalsku • Foto Michal Beránek/Sport

Po krátkém návratu do Anglie a hostování v Portsmouthu se v roce 2008 Baroš přesunul do Turecka. Náramně mu to tam svědčilo: v Galatasaray Istanbul se sešel s Tomášem Ujfalušim a stal se oblíbencem tureckých fanoušků. Celkem 93 zápasů, 43 gólů, to je slušná bilance. V Galatasaray se Baroš stal oblíbencem fanoušků • Foto Barbora Reichová (Sport)

V kvalifikaci EURO 2012 si v českém dresu – a s novým sestřihem – zahrál i proti Španělsku. Souboje sváděl krom jiných i s neústupným Carlesem Puyolem. Česko prohrálo 1:2 a 0:2, ale postoupilo. V kvalifikaci na EURO 2012 se Baroš střetl i s Carlesem Puyolem • Foto Michal Beránek (Sport)

Poslední šampionát, EURO 2012. Baroše stejně jako trenéra Michala Bílka na něm provázela nepřízeň, a dokonce i pískot fanoušků. Po úvodním debaklu 1:4 s Rusy však následovala vítězství nad Řeckem a Polskem. Proti spolupořadateli ME Baroš asistoval na gól Petra Jiráčka. Český tým pak vypadl ve čtvrtfinále po těsné prohře 0:1 s Portugalskem. Na EURO 2012 Barošova reprezentační kariéra skončila • Foto Barbora Reichová (Sport)

Po šampionátu v roce 2012 oznámil konec reprezentační kariéry. Celková bilance zní: 93 zápasů, 41 gólů. Baroš je tak stále druhým nejúspěšnějším střelcem národního týmu za Janem Kollerem (55 tref). Při příletu z EURO bohužel gradovaly napjaté vztahy s novináři. „Až skončím s kariérou, tak vás zabiju. Budu poprvé sedět za vraždu,“ vystartoval kanonýr na reportéra deníku Aha! Naštěstí jsou oba v pořádku... Vztahy s novináři se po EURO nejvíc vyhrotily • Foto Jaroslav Legner (Sport)

Návrat ztraceného syna. Dlouho se čekalo na comeback ostravské legendy, až na něj v únoru 2013 došlo. V létě se ovšem MB zase podíval do Turecka, kde strávil rok v Antalyasporu. Angažmá mu nicméně překazily zdravotní problémy a operace. První návrat Milana Baroše na Baník • Foto Barbora Reichová (Sport)

Podruhé zpátky v Ostravě. Deník Sport tehdy požádal velkého fanouška Baníku Jaromíra Nohavicu, zda by s Barošem nepořídil rozhovor. Ostravský bard ochotně souhlasil, a tak vzniklo unikátní interview pro páteční Sport Magazín. Milana Baroše zpovídal exkluzivní reportér Jaromír Nohavica • Foto Michal Beránek (Sport)

Tuzemská liga získala velkou hvězdu i kritika neutěšených poměrů. Po zápase s Plzní v dubnu 2015 se Baroš neudržel a na sociální síti Twitter se do toho pořádně obul. „Toto je víc než korupce... Moc tady nepíšu! Ale prosím vychovávejte své děti k tomu, aby byl sport sportem a ne tou žumpou, co tady ve fotbale teď máme!!!“ Po výkonech některých rozhodčí nazval Baroš český fotbal žumou • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Obnovený svazek s Baníkem nedopadl dobře: Baroš s nelibostí pozoroval, jak s klubem nakládá jeho majitel Petr Šafarčík a neodpustil si kritiku. To Šafarčík a spol. nenechali jen tak a víc o něho nestáli. Po sezoně 2014/15 tak populární „Bary“ zvolil překvapivý odchod do Mladé Boleslavi. Když dal v jejím dresu Baníku na jaře dva góly, neslavil... Když se Baroš trefil za Mladou Boleslav proti Baníku, góly neslavil • Foto Michal Beránek (Sport)

Další nečekané angažmá: Baroš se po roce přesunul na sever, do Liberce, kde se setkal s trenérem Jindřichem Trpišovským. Ten občas musel přivřít oči a po slavném střelci raději nepátrat, ale pochvaloval si, jak pomáhá mladým hráčům. Liberec byl dalším nečekaným angažmá Milana Baroše • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Když se Baroš dostal do ráže, zvlášť po nějakém tvrdém souboji, začalo to pořádně jiskřit. Jako když narazil na Davida Hovorku, jenž zrovna působil v Jablonci. Ostravský fotbalový rváč proti němu na snímku vypadá jako učiněný obr, přitom je jen o tři centimetry vyšší. Milan Baroš a David Hovorka jsou podle Barošových slov kamarádi, na hřišti to mezi nimi ale jiskřilo • Foto Michal Beránek/Sport

Ač ostravský patriot, zabydlel se Milan Baroš v Praze. Syna Patrika přihlásil do Slavie, na Spartu vyrazil na pražské derby, v tomhle případě i s manželkou Terezou. Milan Baroš se usadil v Praze. S manželkou Terezou se přišel podívat i na derby • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Na hřišti se Baroš vždy změnil v nesmiřitelného nepřítele, o čemž by mohli vyprávět zvlášť Letenští. To, jak si umí připravit protihráče, poznal na vlastní kůži třeba i Martin Frýdek. Souboje Baroše, tedy Baníku se Spartou byly vždy pořádně vyhrocené. Zápasy se Spartou byly obzvlášť vyhecované • Foto Michal Beránek (Sport)

MB a rozhodčí – to byla samostatná kapitola. Jakmile fotbalovému válečníkovi jen trochu povolili využít všechny jeho zbraně, už ho těžko ukočírovali. Přitom se ještě nezřídka setkali s vyčítavým pohledem, nebo rovnou dostali vynadáno. Baroš vs. rozhodčí, to je samostatná kapitola • Foto Michal Beránek (Sport)

Pro fanoušky Baníku byla a je MB modla. Kvitovali kromě jiného i to, že vztah ke klubu dal najevo milionovým darem i pobíráním gáže, nad kterou by jiní hráči ohnuli nos. V Ostravě byl zkrátka vždycky král. Pro baníkovce je Baroš král • Foto Michal Beránek (Sport)

Závěr kariéry Milana Baroše naneštěstí poznamenaly opakované zdravotní problémy. Nenastoupil tak ani ve finále domácího poháru v květnu 2019 proti Slavii, stejně ovšem na lavičce stačil vyfasovat červenou kartu, protože protestoval proti penaltě. Ve finále poháru dostal Baroš červenou kartu i na lavičce • Foto Pavel Mazáč (Sport)