Film o Kollerovi je ve finální fázi. Dojalo mě to, řekl po ukázce

Už více než rok se natáčí film o nejlepším střelci české fotbalové reprezentace. Snímek Jan Koller - Příběh obyčejného kluka, který má ukázat neuvěřitelnou cestu populárního „Dina“ z vesnice až na fotbalový vrchol, je už ve střižně. „Musím říct, že mě to dostalo a to vážně. Cítil jsem velké dojetí a vlastně jsem se dozvěděl i něco, co jsem do teď pořádně nevěděl,“ řekl Koller po shlédnutí první ukázky. Kdy má být premiéra?