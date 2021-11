Hoftych: Baroše jsem chtěl do Liberce. Jak vzpomíná na peprný vzkaz?

Kdyby na sebe ti dva narazili na hřišti, asi by to byla pořádná mela. „Padla by kosa na kámen,“ přitakává s úsměvem bývalý důrazný obránce Pavel Hoftych, když přijde řeč na Milana Baroše, který oslavil čtyřicítku. Právě bývalý kouč Bohemians, Trnavy či Liberce je autorem jednoho z nejtřaskavějších výroků na adresu slavného kanonýra. „Mám pro něj vzkaz: Milane, když tě to nebaví, tak se na to vyprdni,“ vypálil v deníku Sport v roce 2011 po zápase Česko-Španělsko (0:2). Ve speciálním videorozhovoru Hoftych vzpomíná, jakou zprávu mu naopak adresoval Barošův reprezentační spoluhráč Petr Čech, prozrazuje, že chtěl střelce ještě zlákat do Liberce – a přidává nový vzkaz.