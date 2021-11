Berbr nově jako šéf zločinecké skupiny. Hrozí mu až dvanáct let

Zatím to bylo takhle: Romanu Berbrovi hrozí za fotbalovou zpronevěru trest až do výše 6 let a 8 měsíců. Už je to jinak. Pokud soud přijme závěry vyšetřovatelů, posune se horní hranice odnětí svobody pro bývalého místopředsedu fotbalové asociace až na 12 let.