Trnava, Slavia, Lausanne… Teď Plzeň? Na Blšany už Chvalovský nenavázal

František Chvalovský zasáhl do historie několika klubů • FOTO: koláž iSport.cz Z pozice šéfa českého fotbalu dovedl Blšany až do první ligy. Jenže pád Františka Chvalovského znamenal i konec tohoto vesnického zázraku, který po letech živoření v nižších soutěžích vzal definitivně za své. Dnes Blšany fotbalový oddíl nemají. Sedmašedesátiletý Chvalovský nicméně comeback na vrcholnou fotbalovou scénu ještě nevzdal, o čemž svědčí jeho čerstvé angažmá v hledání strategického partnera pro Viktorii Plzeň. O něco podobného se přitom v minulosti pokoušel už nejméně čtyřikrát – a pokaždé neúspěšně…

Spartak Trnava „Trnava je příběh tak deset let zpátky,“ zavzpomínal František Chvalovský na pokus o vstup do tradičního slovenského klubu uprostřed listopadu v deníku Sport. Tehdy se sešel s majitelem Vladimírem Poórem i tehdejším trenérem Pavlem Hoftychem, ale víc než lahodná káva a příjemný rozhovor z toho nebyl. Poór pak s Trnavou získal titul a slavil postup do základní skupiny Evropské ligy. Klub prodal v roce 2019 rodině Drobných, respektive jejich společnosti Cinemax. František Chvalovský pomáhá švýcarskému zájemci o Plzeň • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Slavia Praha František Chvalovský a Slavia, to by bývalo bylo pikantní spojení. Nicméně ani jednání s Alešem Řebíčkem nedospěla do zdárného konce. „Tam šlo o Němce a vše bylo jinak nastavené. Tehdy akcie klubu ke koupi v takovém měřítku nebyly. Spolupracoval jsem s Klausem Tebbem, bývalým šéfem T-Mobile v České republice. Říkal: Jsme schopni dát dohromady sponzorské peníze a jimi postupně přebírat rozpočet. To už je ale pár let. Pan Tebbe si teď užívá německé penze…“ rekapituloval Chvalovský. Lubomír Puček (vpravo) jako manažer Slavie s Františkem Chvalovským v Blšanech • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Lausanne-Sport O téhle iniciativě se naopak moc neví, přitom měla mít zajímavé konsekvence. „Lausanne by šel v případě úspěšného uzavření transakce trénovat Ivan Hašek,“ říká dobře informovaný zdroj. V listopadu 2017 nicméně klub koupila chemická společnost Ineos Sira Jamese Arthura Ratcliffa, jednoho z nejbohatších lidí ve Velké Británii. Ineos sponzoruje i francouzské OGC Nice, výrazně se angažuje rovněž v cyklistice, jachtařství, formuli 1 a ragby. Lausanne nicméně hraje o záchranu. František Chvalovský pomáhá švýcarskému zájemci o Plzeň • Foto Pavel Mazáč (Sport)