NEJ tyčkaři v Evropě: mezi smolaři i Messi, český „král“ (ne)překvapí

Majitel Zlatého míče čekal na první gól v Ligue 1 poměrně dlouho, žádný další zatím nepřidal. Dílem za to může složitější aklimatizace v novém týmu, ale roli evidentně hraje i prostá smůla. Trefit v deseti startech hned sedmkrát břevno nebo tyč je skutečně nevídaná věc. Je jen otázka času, kdy to Lionel Messi prolomí.

NABIL FEKIR (Betis) – 6

Bývalá hvězda Lyonu září už třetí sezonu v barvách Betisu, v roli ofenzivního záložníka vykazuje zajímavou produktivitu – viz tři góly a tři asistence v této sezoně. Mohla být nicméně dvojnásobná, nebýt šesti střel, kterým do cíle scházelo jen pár centimetrů. I tak se osmadvacetiletý fotbalista co nevidět dočká nové smlouvy do roku 2025.