Sportovní ředitel Vyšehradu Vandas: Verdikt je ukvapený, odvoláme se

Jak hodnotíte verdikt etické komise?

„Jedním slovem: Ukvapený.“

Proč?

„Byli jsme při osobním jednání etickou komisí ujištění, že celá věc se patrně protáhne. Že některé možné důkazy vůči naší společnosti nejsou dostatečně jasné. Že budou potřebovat další vyjádření a že by se mělo rozhodnout kolem dubna. Dnes máme 21. prosince a my pět dní na odvolání. Taky se mi nelíbí, že média o verdiktu věděla už týden.“

Odvoláte se?

„Ano, odvolání už se připravuje.“

O co ho opřete?

„My jako společnost jsme primárně potrestaní za to, že jsme zaměstnali člověka, o kterém společnost nevěděla, co udělá. A ještě dodám, že z policejního spisu se zdá, že neregulérní byl celý fotbal od první ligy až po divizi. A to asi pan Rogoz nezavinil.“

Komise vás ovšem netrestá za možné nekalosti napříč soutěžemi, ale za konkrétní činy vašeho vysoce postaveného funkcionáře ve prospěch vašeho klubu. To dává smysl, ne?

„Tady je etický kodex a já nevím, jak by naše společnost mohla více ochránit sama sebe, aby tomu člověku zabránila v jeho jednání. Pan Rogoz se mohl provinit, nebudu se však pouštět do role soudce, ale společnost jako taková udělala vše pro to, aby se takové věci neděly. Pan Rogoz nebyl statutárním zástupcem společnosti, navíc ve své smlouvě měl, jak se má nebo nemá chovat. Kromě toho platí, že k takovým věcem ani kodex nepotřebujeme, to se dá posoudit i selským rozumem. To, co uvádí policie, by skutečně mohlo být jednáním mimo zákon.“

Klubový prezident Jaroslav Klíma tedy neměl tušení o Rogozově jednání?

„Ne. Myslím, že to bylo i prokázané. Policie udělala vše, aby celou věc zmapovala. V případě, že by se něčeho dopustil, je mezi obviněnými.“