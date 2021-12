Tresty za Rogozovy úplatky: Vyšehrad padá do přeboru, osm let pro sudí

Slavoj Vyšehrad už si na jaře třetí nejvyšší soutěž nezahraje. Etická komise fotbalové asociace ho z ČFL vyloučila a od nové sezony přeřadila do pražského přeboru. To vše za „vícečetné disciplinární přečiny“ spojené s činností tehdejšího sportovního manažera Romana Rogoze. Tři rozhodčí, jimž tento funkcionář slíbil úplatek, jsou vyloučeni z fotbalu na osm let.