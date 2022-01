Látal hlavní, Kučera asistent. Do Ekstraklasy míří dva čeští trenéři

Je jasno, v pondělí by to mělo být oficiální. Radoslav Látal se stává novým trenérem polského klubu Bruk-Bet Termalica Nieciecza, spolu s ním se poslední tým Ekstraklasy coby asistent pokusí zachránit Radim Kučera. Pokud by se to nepovedlo, mělo by české duo tvořit kádr i na příští sezonu. Smlouva totiž bude podepsána na 1,5 roku. Dá se očekávat, že se oba koučové v následujících dnech budou po posilách ohlížet ve FORTUNA:LIZE.