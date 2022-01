Schick (ne)dal gól roku. Zase okradli hráče z bundesligy, píší fanoušci

Na půlce hřiště zvedl hlavu a viděl, že brankář Skotska je vyběhnutý venku z branky. Tak napřáhl a krásnou střelou přes půl hřiště vstřelil gól. Pro mnohé nejlepší v roce. Na cenách FIFA The Best ale Patrik Schick nevyhrál, musel se sklonit před rabonou Erika Lamely. „Pro nás jsi nejlepší,“ vzkázal mu jeho klub Bayer Leverkusen.

Puskásovu cenu pro nejlepší gól roku převzal Argentinec Erik Lamela. Stylovou rabonou se trefil za Tottenham v derby s Arsenalem. „Jasný vítěz, takový gól padne jednou za život,“ shodují se někteří fanoušci v komentářích.

Jiní už si tak jistí nejsou. Pro mnohé si měl cenu pojmenovanou po legendárním maďarském útočníkovi odnést Patrik Schick za dalekonosnou nádheru z letního EURO.

„Gratulujeme, že jsi dal jeden z nejhezčích gólů roku 2021, Patriku. Pro nás jsi nejlepší,“ vzkázal na Twitteru Bayer Leverkusen, za který český šutér dal v aktuální sezoně už 18 branek. „Měl vyhrát, FIFA ho obrala,“ shodují se fanoušci pod tweetem. „Hráči z bundesligy jsou zvyklí, že je někdo okrádá,“ dodává jiný, zřejmě s odkazem na to, že kanonýr Bayernu Mnichov v prosinci nezískal Zlatý míč. Zrovna v anketě FIFA The Best ovšem zvítězil...

Se vzkazem pro českou hvězdu samozřejmě přispěchala i reprezentace, v jejímž dresu dal 17 gólů. „Patrik Schick bude i v roce 2022 za klub i svou zemi určitě dávat skvělé branky. Vždycky tu je příští rok,“ stojí na anglickém twitterovém účtu národního týmu.