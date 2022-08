44 120 diváků na Brno - Slavia! Jak vznikl fenomén rekordních návštěv

Kdo nejde o víkendu za Lužánky, je mrtvej Brňák. Dvacet tisíc lidí? Standard. Čtyřiačtyřicet tisíc v říjnu 1996 na Slavii? Absolutní rekord české ligy. Ačkoliv se očekává vyprodaný stadion při dnešním utkání Zbrojovky s týmem z Edenu, počtem diváků se mu na stadionu v Srbské logicky ani zdaleka nepřiblíží. Pojďme si přiblížit, jak bylo druhé největší město republiky bylo v 90. letech posedlé fotbalem. Tým Boby (přezdívka majitele Lubomíra Hrstky) se stal diváckým hitem, sedm let po sobě klub vykázal největší návštěvu sezony. Z dvaceti nejvyšších návštěv mu jich patří – dvacet.

Místní silně vnímají genius loci. Hřiště Za Lužánkami, to jsou nostalgické vzpomínky na davy, které hnaly brněnské hráče k triumfům nad Spartou či Baníkem. Extrémnímu zájmu napomáhala výhodná poloha poblíž centra, s dostatečnými parkovacími plochami. Plus výsledky mužstva. „Vybudovalo se Bobycentrum, klub šel nahoru. Hodně tomu ze začátku finančně pomohl Luboš Hrstka,“ zmiňuje brněnská legenda Karel Kroupa klíčovou osobu tehdejšího bosse.

Nedávno měl bývalý kanonýr návštěvu ze Slovenska. Známý projevil přání podívat se na populární stadion z betonu, kde kdysi stávaly nekonečné fronty na lístky. Kroupa, jenž v devadesátých letech řídil slavný klub z pozice sportovního ředitele, ho tam vzal. A pak mu bylo smutno.

„Viděl jsem sedět na tribuně deset patnáctiletých feťáků. Kluci z vedlejší školy se tam zašívají. Zrovna ve sportovním prostředí,“ kroutí hlavou.

Vrcholový fotbal se v městské části Ponava dávno nehraje, počítá se aspoň s využitím pro mládež. Poslední mistrák se konal 30. září 2001. Stavo Artikel Brno porazil Hradec Králové 2:1 góly Milana Pacandy a Miroslava Kadlece z penalty. Za hosty skóroval Jaroslav Dvořák. Sledovalo to 8920 diváků. Na tuzemskou ligu špičkové číslo, ovšem časy dvacetitisícových návštěv byly dávno pryč. Rozlehlý stadion s většinou míst na stání přestal vyhovovat bezpečnostním normám. Následovalo stěhování klubu do Srbské ulice. Je to kousíček, lehce přes dva kilometry. Přesto si tam brněnský fanoušek těžko hledá cestu.

Rekord české ligy: Boby Brno-Slavia 1:1 2. října 1996, 44 120 diváků (vyprodáno) Branky: 75. Dostálek – 3. Pavel Novotný Brno: Přibyl – Křivánek, Vidumský, Zúbek, Palinek – Široký, Dostálek, Maroši, Valnoha (52. Patrik Holomek – P. Siegl, Pavel Holomek. Trenér: Karel Večeřa. Slavia: Stejskal – Kozel – Hyský, Ašanin – Pěnička, Ulich (64. Vávra), Kubík, Horváth (89. Vácha), Lerch, P. Novotný – Vágner (78. Lasota). Trenér: František Cipro.

„Někteří vůbec nevěděli, kde to je,“ podotýká Kroupa.

Divácky nejplodnější éru v české lize měl přímo na dlani. Z ředitelského křesla s potěšením sledoval, jak se lidé nadšeně hrnou na tribuny. I na provinčního nováčka z Lázní Bohdaneč jich dorazilo přes třiadvacet tisíc. Na dnešní poměry nemyslitelný počet. Tehdy v Brně normálka.

Prodané vstupenky se počítaly pečlivě. „Za minulého režimu