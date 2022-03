Fotbalové hvězdy s „vanou“: Horváth, Řízek, ale i Hazard či Neymar

S jídelníčkem propsaném na postavě měl potíže i nejlepší ligový střelec sezony 2002/2003 Jiří Kowalík. Jenže pak ho tehdejší Synot nepustil do Ruska a s obávaným kanonýrem to šlo z kopce. I proto navzdory gólovým příspěvkům neměl místo v základní sestavě jisté. Fotbalu totiž nedával maximum, kouřil, měl nadváhu, a tak svůj talent naplno nerozvinul.

„Na prvním tréninku bylo sluníčko a asi 32 stupňů. Pešice na mě: Kam se valíš, kuličko? Já na to, že jdu hrát fotbal. Pak si mě vzal za bránu, kde na mě řval. To se ani nedá slovy vyjádřit,“ vzpomínal s odstupem času řízný bek.

Přízrakem fotbalových 90. let byl teplický zadák Marián Řízek. První ligový start si připsal ve třiceti a často musel bojovat s kily navíc. Říkalo se o něm, že hraje až se stokilovou váhou. To sice pravda nebyla, devadesát kilogramů ale překonal. Podle svých slov Řízek zaplatil na pokutách až 150 tisíc.

EDEN HAZARD

Nějaké to kilo navíc se občas nevyhne ani hvězdám světového fotbalu. Eden Hazard se zmítal pod palbou kritiky po příchodu do Realu Madrid. Měl nahradit Cristiana Ronalda. Ale jak, když do hlavního města Španělska přicestoval s pěkným nákladem na břiše. Nepomohla mu ani domácí covidová karanténa během jara 2020, ostatně sám na sebe práskl, že miluje hamburgery a bílé pečivo. A to se pak hubne těžce.