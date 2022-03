Poborský slaví 50: slavný lob, král cizinců, Divadlo snů i konec po SMS

Karel Poborský slaví padesátiny • FOTO: koláž iSport.cz Z kraje rybníků k fotbalové nesmrtelnosti. Jihočeský patriot Karel Poborský se podepsal pod jeden z nejslavnějších gólů dějin mistrovství Evropy, hrával v legendární éře Manchesteru United a dlouho držel rekord v počtu zápasů za národní tým. Tleskalo se jeho rychlým nohám i hlavě plné nápadů. Dnes je originálnímu záložníkovi padesát a deník Sport se ohlíží za jeho nevšední fotbalovou cestou. Jak se měnil Poborský: skvělý fotbalista, vlasatý rychlík, dnes hipster

Raketový start Jižní Čechy jsou nádherné, jenže Poborskému byly malé. Vyučený autoklempíř to z Třeboně vzal do Budějovic, kde ještě jako teenager poprvé ochutnal ligu, a ve dvaadvaceti na Žižkov. Hned v první sezoně v pruhovaném dresu Viktorie nasázel deset ligových gólů a už po roce se stěhoval do Slavie. Za dvacet milionů korun, což byl na rok 1995 mimořádný přestup. V Edenu se rychle rozkoukal a pomohl k památné jízdě v Poháru UEFA, která se zastavila až v semifinále. „Sešívaní“ navíc po 49 letech slavili titul: Poborský a spol. se cestou z Drnovic do Prahy koupali v louži na dálničním odpočívadle. 136/36 - Takovou měl Karel Poborský bilanci v československé a české lize, než po EURO 1996 odešel do zahraničí. Karel Poborský v dresu Slavie v roce 1996 • Foto Archiv Sport (Pavel Lebeda) Slavia 1995/96: Titul po 49 letech a jízda Pohárem UEFA. Jak se prolomilo poraženectví?

EUROlob století Ta neděle byla jakákoliv, jen ne obyčejná. Karlu Poborskému se 23. června 1996 obrátil život vzhůru nohama. Byla to kouzelná scéna. Ve čtvrtfinále mistrovství Evropy měl proti sobě čtyři Portugalce plus vybíhajícího brankáře Vítora Baíu – mazaně podebral míč a elegantním padáčkem ho poslal do sítě. Pohádkový moment a první gól KP v reprezentaci. V české fotbalové historii je stejně slavný už jen Panenkův penaltový dloubák ze zlatého Bělehradu 1976. Dvacet let nato podceňovaná parta kolem Poborského v Anglii senzačně dokráčela až ke stříbrným medailím a domů se vrátila s aurou hrdinů. Karel Poborský o svém životním gólu: „Viděl jsem, že brankář je hodně vpředu a dloubák mi připadal jako nejjednodušší řešení.“

V Divadle snů Zkuste odmítnout, když vám zavolá Sir Alex Ferguson a chce vás do týmu. Legendární trenér Manchesteru United sledoval Poborského už před jeho životním EURO – a nebyl sám. Karel P. se v létě 1996 přesunul na mytický Old Trafford a na popud kouče si poprvé zkrátil dlouhé kudrnaté vlasy. V Divadle snů si ovšem moc nezahrál, měl smůlu na exkluzivní éru ikonických hvězd a mladého Davida Beckhama coby hlavního konkurenta na pravé straně zálohy. I proto se s United už po roce a půl rozloučil, mimo jiné jako vítěz Premier League 1997 a semifinalista Ligy mistrů. 47 - Tolik soutěžních zápasů Karel Poborský odehrál za Manchester United. Vstřelil 5 gólů. Karel Poborský prošel slavným Manchesterem United • Foto Profimedia.cz Poborský o Fergusonovi: Přišel za mnou na hotel. Problém? Neuměl jsem anglicky

Král cizinců Z jednoho ráje do druhého. Po odchodu z Manchesteru nezahořknul, hned v prvním půlroce v Benfice Lisabon jej zvolili nejlepším cizincem. Konečně zase pravidelně hrál, povedené štaci v portugalské metropoli chyběla jen trofej. Totéž se opakovalo i v Laziu Řím, kam přišel na doporučení krajana Pavla Nedvěda. V Itálii se o Poborského zajímal Juventus či AC Milán, on se ale ve třiceti kvůli rodině vrátil domů. Překvapivě ne do Slavie, nýbrž do Sparty, s kterou dvakrát vyhrál ligu. A škoda, že EURO 2004 místo triumfu silné české generace skončilo už v semifinále. 6 - Tolik měsíců hrál Karel Poborský v Laziu Řím s Pavlem Nedvědem, jenž v létě 2001 odešel do Juventusu. Karel Poborský v dresu Benfiky Lisabon • Foto Profimedia.cz

SMS na rozloučenou Nejdřív ve Spartě kvůli rozepřím s trenérem Jaroslavem Hřebíkem složil funkci kapitána. A den nato přišlo vyřazení z áčka, klubový boss Daniel Křetínský to největší hvězdě ligy oznámil textovkou. Poborský ji má dodnes uloženou na cédéčku. Vyhazovem vyvrcholilo dlouhé dusno kolem Sparty a jejího exkapitána, nešlo přitom jen o napjatý vztah s Hřebíkem. Poborský po jednom zápase vulgárně odmítl žádost o rozhovor a fanoušky soupeřů často dráždily nepotrestané fauly. Lákal ho Most, ale nakonec se vrátil do budějovického Dynama, jehož byl spolumajitelem. Karel Poborský o zprávě od Daniela Křetínského: „Nejdřív jsem si myslel, že je to žert. Ale byl jsem v autě a začali to hlásit ve zprávách. Tak jsem si říkal, že to asi bude pravda.“ Poborský o vyhazovu ze Sparty. Co stálo v SMSce od Křetínského?

Z druhé ligy na MS Druhá liga, taky liga? Pro Poborského stoprocentně. Hned v prvním zápase dvěma góly postrčil Budějovice k vítězství 4:0 nad béčkem Olomouce. Dokonale platilo heslo z transparentu fanoušků Dynama: „Posila z nebes.“ Z druhé ligy se dostal i na mistrovství světa 2006, kde se po vyřazení ve skupině rozloučil s reprezentací. Ve stejné době jako Zinedine Zidane, Luis Figo či Oliver Kahn. Poborského 118 startů za národní tým překonal až za deset let brankář Petr Čech. Hrající předseda představenstva vrátil Budějovice do první ligy a v květnu 2007 odehrál poslední zápas pestré kariéry. 8 - Oblíbené číslo dresu Karla Poborského už v budějovickém Dynamu nikdo mít nebude. Klub ho vyřadil po konci kariéry slavného odchovance. Poborského oblíbenou osmičku už v Dynamu nikdo neoblékne • Foto Jaroslav Legner (Sport)

Porážka od Fouska Po kariéře se nenudil, ani se nebudeme pokoušet o výčet všech jeho funkcí. Tak třeba: dělal technického vedoucího reprezentačního áčka, šéfoval České asociaci fotbalových hráčů, byl členem výkonného výboru FAČR a angažoval se i v komunální politice. Ve strahovské fotbalové centrále jako ředitel pečoval o regionální akademie a loni se chtěl stát předsedou Fotbalové asociace. Neuspěl, Petr Fousek dostal o patnáct hlasů víc. Mnohem důležitější bitvu Poborský vyhrál před šesti lety, když měsíc ležel v nemocnici s následky boreliózy a zánětem mozkových blan. Karel Poborský o porážce ve volbách předsedy FAČR: „Historicky dlouhodobě jsem byl vychovaný k tomu, abych vyhrával. Je to těžké.“ Poražený Poborský: Nikomu jsem nic nesliboval. Proto jsem nevěděl, jak na tom jsem