Zločin i proti fotbalu... Stadion, kde začínal Součkův parťák, je v troskách

Andrij Jarmolenko válí za West Ham mimo jiné s českými parťáky, jeho duše ale musí trpět tím, co za zprávy se valí z jeho vlasti. Ukrajina statečně čelí brutální ruské invazi, okupanti ale mají na svědomí nespočet lidských životů a celá zničená města... Mezi ně prakticky patří i Černihiv, odkud se do velkého fotbalu rozletěl právě spoluhráč Tomáše Součka, Vladimíra Coufala a Alexe Krále.

Z těch fotek ho určitě bodlo u srdce... Stadion Desny Černihiv, kde Jarmolenko nakoukl v 17 letech do ukrajinské první ligy, je podobně jako celé město téměř zničený, jedna z tribun zřejmě odnesla raketový útok, na hrací ploše zeje další kráter.

Ruské jednotky Černihiv poblíž ruských i běloruských hranic obléhaly a ostřelovaly, podle starosty bylo zabito na 700 lidí, více než polovina obyvatel z bezmála třísettisícového města uprchla, velká část jednoho z nejstarších slovanských měst byla zničena.

Andrij Jarmolenko se sice na konci roku 1989 narodil v tehdejším Leningradu, jeho rodiče ale byli Ukrajinci a do černigovské oblasti se také brzy po rozpadu Sovětského svazu vrátili. Malý Andrij s fotbalem začínal v místní sportovní škole a klubu Yunist, ve 13 zamířil do akademie Dynama Kyjev, ale nenaplňoval fyzické podmínky, tak se vrátil domů do Desny, kde pak také debutoval v lize.

V první sezoně naskočil do devíti zápasů a dal čtyři góly, v roce 2007 už zamířil zpět do Kyjeva - nejdřív do juniorky Dynama, pak do áčka, kde za devět let nastřílel 99 branek.

A pak už přes Dortmund zamířil do West Hamu, kde se potkal i s českými spoluhráči. Ti mu také vyjádřil podporu, když po začátku války znovu naskočil do zápasů Premier League a dal také důležitý gól do sítě Aston Villy.