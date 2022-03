Jarmolenkův gól plný emocí. Parťák z Ukrajiny dojal i Součka s Coufalem

Fotbalisté West Hamu usilují v Premier League o účast v evropských pohárech. Zatím drží šesté místo a každý bod, vzhledem k dotírání Wolverhamptonu a Tottenhamu, hraje roli. V nedělním utkání proti Aston Ville vybojovali „Hammers“ hned tři. Nasměroval je k nim kapitán ukrajinské reprezentace Andrij Jarmolenko, což vneslo do utkání značně emotivní prvek.

Dvaatřicetiletý záložník naposledy nastoupil v FA Cupu na hřišti Kidderminsteru, kde West Ham 5. února na poslední chvíli vydoloval prodloužení a v jeho závěru i postup do další fáze. V dalších třech ligových duelech zůstal Jarmolenko jen mezi náhradníky a následující čtyři… Tak tam šel fotbal úplně stranou. Hlava fotbalisty, který se sice narodil v Petrohradu, ale je národností Ukrajinec, byla s jeho vlastí. Ta v tu dobu již čelila stále probíhající ruské invazi, při níž přicházejí lidé o životy.

Až nyní Jarmolenko znovu vyběhl na zelený pažit London Stadium. V 52. minutě duelu s Aston Villou ho při vstupu na hřiště vítal aplaus přítomných vestoje. Už v tu chvíli bylo znát, jak s ním všichni cítí. V 70. minutě pak Jarmolenka našel ve vápně Saïd Benrahma a Ukrajinec levačkou poslal míč za záda hostujícího brankáře. „Neměl jsem moc času, věděl jsem, že musím konat rychle. Povedlo se a byl z toho gól,“ popsal, jak viděl svou trefu, první od branky, kterou vsítil v listopadu v Evropské lize na hřišti Rapidu Vídeň.

Bujará oslava plná radosti? Kdepak. Jarmolenko zdvihl nejprve ruce k nebi a následně padl na kolena a tvář schoval v dlaních. Za něj šťastní spoluhráči ho obklopili, a když vstali, šlo vidět, jak se ukrajinskému záložníkovi lesknou oči. Svou trefu musel rozdýchat, emoce byly silné.

„To, co se stalo, bylo pro mě strašně emotivní kvůli mé zemi. Je pro mě hrozně těžké myslet na fotbal, protože každý den ruská armáda zabíjí Ukrajince,“ prohlásil po utkání Jarmolenko a těžko hledal další slova. „Bylo to emotivní, nevím, co víc říct. Děkuji všem svým spoluhráčům, kteří mi pomáhají každý den, stejně tak fanouškům, ale i Britům, z nichž cítím, jak podporují ukrajinský lid,“ vzkázal.

V prvních dnech války dostal Jarmolenko od trenéra Davida Moyese volno. Vyrazil pro svou rodinu do Polska, aby ji přivezl do Londýna. A byť jsou jeho myšlenky jinde, nastartoval West Ham ke konečné výhře 2:1. Dvanáct minut po něm totiž zvýšil Pablo Fornals. Trefa Jacoba Ramseyho z 90. minuty už „Villans“ body nepřinesla.

„Chtěl jsem na hřišti nechat všechno. Vím, jak moc důležitý zápas to pro nás byl,“ prohlásil Jarmolenko. „Vím, že nejsem připravený na sto procent, vždyť jsem za poslední dva týdny trénoval snad jen třikrát nebo čtyřikrát. Pro mě bylo nemožné trénovat, myslel jsem neustále na rodinu a naše lidi. Je pro mě nesmírně důležité, že cítím podporu od trenéra, spoluhráčů i lidí kolem,“ dodal.

Že za ním okolí stojí, je znát i z reakcí jeho českých spoluhráčů. „Důležitý zápas. Vítěz Andrij Jarmolenko. Mám za tebe velkou radost, brácho,“ reagoval Tomáš Souček.

„We love you, Yarma!“ sdílel Vladimír Coufal příspěvek z klubového Twitteru West Hamu. „Nikdo si to nezaslouží víc než ty, brácho,“ přidal reakci na svém Instagramu.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Vladimír Coufal (@cuf_5)

Reakce nejen na gól, ale i vstup Jarmolenka do zápasu, potěšily i trenéra Moyese. „Ukazuje to hodně o klubu. Fanoušci byli skvělí. Uvědomili si, stejně jako my, jak důležité to pro něj je. Vidíme, jak to, co se děje v jeho zemi, je pro něj a jeho rodinu těžké. Fotbal má ale něco, co může změnit život. Můžete vyhrávat a díky tomu se cítit lépe. Doufám, že Jarmolenko se nyní bude cítit lépe,“ řekl trenér West Hamu.