Fevoluce proti Valtrovi. Řízení asociace je neprofesionální, říká

Zástupci Fevoluce v neděli přestali skrývat svou zásadní nespokojenost s činností Michala Valtra. „Je nutné se posunout dále, a to včetně změny na pozici generální sekretáře,“ stojí v jejich stanovisku.

To je poměrně ostré. Jako důvody pro Valtrovo odvolání se v něm uvádí:

„Zcela zásadním důvodem pro tento krok je (ne)transparentnost procesů v rámci asociace.“

„Neproběhla a neprobíhají otevřená výběrová řízení. Posty jsou obsazovány loajálními lidmi bez odborných předpokladů, a to zcela bez vědomí výkonného výboru, který je záměrně obcházen.“

„Celkově hodnotíme řízení asociace jako neprofesionální.“

Fevoluce sekretáři nově vyčítá především obsazení pozice ředitele rozvoje fotbalu. To po Jiřím Kotrbovi zastal Milan Dorůška, ovšem o jména v tomto případě nejde. Fevoluci vadí podle informací Sportu v první řadě skutečnost, že Valtr nového šéfa jmenoval bez předchozího výběrového řízení, že na internet nevyvěsil informaci o volném místě pro jiné možné zájemce a že jméno nového ředitele se i zástupci Fevoluce ve výkonném výboru dozvěděli z médií.

A navíc Fevoluci nedává podle zákulisních zdrojů logiku ani načasování. Už dnes by měl Vladimír Šmicer coby předseda sportovní rady přednést na výkonném výboru tři kandidáty (abecedně Jiří Plíšek, Karel Poborský, Zdeněk Psotka) na pozici sportovně-technického ředitele. To je funkce jakéhosi pána nad rozvojem fotbalu v Česku, jejíž obsazení se sice nedaří naplnit už téměř rok, ovšem nyní se věc možná dostává do finální fáze. A v takové chvíli by podle fevolučních představ bylo lepší vyčkat názoru nejvyšší hlavy sportovního úseku, pod níž ředitel rozvoje spadá.

Obdobný postup – co se týče (ne)transparentnosti – podle Fevoluce probíhá i při procesu obsazení pozice finančního ředitele, jejž stále ještě drží Libor Kabelka.

Souběžně s tím běží zákulisím výhrady k Valtrově chování, které zúčastnění – v tomto případě nejenom Fevoluce – považují za arogantní. A jeho snahu osobně dohlížet na veškeré detaily včetně těch nepodstatných za neefektivní.

Obhájci současného pána domu na Strahově by jistě zmínili pracovitost i nesnadnost role, do níž loni v srpnu vstoupil. Měl se potýkat s množstvím nevýhodně uzavřených kontraktů a personálních smluv s dlouhými výpověďními lhůtami.

Přesto Fevoluce tvrdí: „Považujeme za klíčové, aby se řízení asociace ujal člověk, který bude odborně i osobnostně vhodnějším typem.“

Michal Valtr ani Petr Fousek se k věci nyní nechtějí vyjadřovat, vyčkají na jednání výkonného výboru. „Ke zmíněné záležitosti se vedení Fotbalové asociace ČR vyjádří v úterý 26. dubna v rámci tiskové konference po zasedání Výkonného výboru FAČR,“ říká Martin Gregor, zástupce ředitele Oddělení komunikace asociace.

Jaká je pravděpodobnost, že k odvolání dojde? Výkonný výbor se skládá z dvanácti členů, zástupci Fevoluce jsou v něm dva. Rudolf Řepka a Tomáš Neumann, jenž podnět k odvolání generálního sekretáře podal. Aby na ně došlo, potřebují podporu dalších pěti členů. Můžou ji získat od lidí, kteří se při valné hromadě postavili za předsednického kandidáta Karla Poborského, tedy od Dušana Svobody, Adolfa Šádka, Jana Richtera a Martina Drobného.

Otázkou je, kam se přikloní Václav Andrejs, případně zda členové za Moravu (Vladimír Kristýn, Pavel Nezval, Radek Zima) zůstanou na straně Petra Fouska a moravského místopředsedy Jiřího Šidliáka. Podle zákulisních zpráv moravská strana odvolání nepodpoří. I proto, že není připraven krok bé, tedy kvalitní náhrada.