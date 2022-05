Ostravsko vyhlíží EURO fotbalistek. Věřím, že lidi dorazí, říká Laštůvka

Jan Laštůvka se stal ambasadorem ženského EURO do 19 let, na fotografii s brankářkou "devatenáctky" Bárou Beránkovou • Fotbal.cz

Tisková konference Euro 2022 do 19 let • Fotbal.cz

Ve středu 18. května bude znám los základních skupin, ale to pro ženskou reprezentaci do 19 let nic nemění. „Turnaj bude super zkušenost, moc se těšíme,“ říká její trenér Jan Navrátil před blížícím se EURO mladých fotbalistek. Uskuteční se od 27. června do 9. července v Moravskoslezském kraji.