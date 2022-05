Provolby proti Fevoluci. Její šance na valné hromadě se snížily

Šmicer: Šel jsem proti zdi, díky celé Fevoluci. Co spolupráce s Fouskem? • Profimedia.cz

Rozhodly o tom takzvané provolby.

O co jde? Na mimořádné valné hromadě, ta letošní se koná 17. června v Praze, hlasují v české komoře všechny prvoligové i druholigové kluby, zástupci krajských a okresních fotbalových svazů, 18 z 20 klubů ČFL, a – což je to důležité – pouze 21 ze 48 divizních klubů. Právě těch dvacet jedna delegátů s právem hlasovacím v pondělí v sídle asociace divize mezi sebou vybíraly. Každý klub zakroužkoval 21 klubů, kroužky se pak sečetly a určily tím delegáty.

Výsledek, který se zrodil, Fevoluci nepotěšil. Zdroje říkají, že poměr hovoří silně v její neprospěch, a to 4:17 nebo dokonce až 0:21 – byť hlasování mělo být velmi těsné.

To samozřejmě významně snižuje šance, že fevoluční kandidáti na dvě pozice ve výkonném výboru uspějí. Platí to pro Milana Kratinu, s jeho miliardami výrazného uchazeče o místo místopředsedy za Čechy, i pro Tomáše Nováka, jenž by chtěl šéfovat Řídící komisi pro Čechy.

Pravděpodobnější v tuto chvíli je, že na jejich volbu vůbec nedojde, protože valná hromada Richtera ani Drobného neodvolá. V případě Drobného by se jednalo téměř o jistotu, protože o jeho pozici hlasuje nanejvýš 49 delegátů (u Richtera až 127), takže případných 17 až 21 hlasů pro jeho setrvání představuje významné procento podpory.

Je tu i jiná možnost, že přece jen dojde k odvolání obou funkcionářů, ale namísto fevolučních kandidátů uspějí jiní „konzervativní“ – tedy Rudolf Blažek jakožto místopředseda za Čechy a Slavomír Kozel coby předseda ŘKČ.

Fevoluce už v pátek oznámila, že do příštích stanov hodlá prosadit návrh na zrušení provoleb. Jinými slovy, aby z ČFL i z divize hlasovali na valné hromadě zástupci všech klubů.

Ale to může být až napřesrok – pokud tedy znovu dojde k vyvolání mimořádné valné hromady.

A ještě pod čarou. Fevoluci se podle zpráv ze zákulisí nelíbí ani výsledek, ani to, že na pondělní akci se osobně přišel podívat i Jan Hořejší, bývalý sekretář Řídící komise pro Čechy, etickou komisí čerstvě distancovaný na čtyři roky na veškeré aktivity spojené s fotbalovou asociací. Verdikt však patrně neporušil, protože zůstal pouze na recepci.