Miliardář chce do vedení fotbalu: Fousek je jako vodník Kebule

Jsem mladý český miliardář a chci do vedení českého fotbalu. Takovou zprávu, a to poměrně razantně, vypustil Milan Kratina, šestatřicetiletý podnikatel. Za tři týdny se na valné hromadě chce ucházet o pozici místopředsedy za Čechy. Má to jednu podmínku: delegáti nejprve musí odvolat stávajícího držitele této funkce Jana Richtera.

Za celou akcí stojí Fevoluce, kterou majitel investiční skupiny Accolade od jejího vzniku finančně podporuje.

Proč Kratina, podle Forbesu s majetkem 7,1 miliard korun 47. nejbohatší Čech, do vysoké fotbalové politiky vstupuje? Ve zkratce proto, že není spokojený – spíš je velmi nespokojený – s tím, kam se fotbal po necelém roce vlády Petra Fouska dostal.

Milan Kratina 36letý absolvent kolínského gymnázia a práv Masarykovy univerzity v Brně založil v roce 2011 skupinu Accolade zaměřující se na investice, přípravu a pronájem prostor pro společnosti z oblasti e-commerce, zpracovatelského průmyslu a logistiky. Dnes skupina patří mezi největší hráče na trhu.

„Přijde mi to, jak když vodník Kebule vařil mlhu. Téma vždy zmizí v lese, nic se nestane. Já a Fevoluce jsme přesvědčili spoustu lidí a klubů, aby dali šanci změně, a máme vůči nim zodpovědnost. Není to tak, že skončily volby a my se na vše vykašleme,“ říká Kratina. „Pokud se nám mít ve výkonném výboru víc zástupců, vliv na možnou systémovou změnu bude větší. My čekali, že po valné hromadě přijde tým, o kterém Petr Fousek tvrdil, že ho má, s obsahem, o kterém tvrdil, že ho má, a začnou se dít změny.“

Což se podle něj nedělo. „Zarazilo nás, že jako první věc se řešila, jakým letadlem se poletí do Anglie.“

Ondřej Lípa, předseda Fevoluce, k tomu připojuje další příklad. „Nic nebránilo tomu, aby sportovní rada vznikla měsíc po valné hromadě. Ta je přitom prapůvod a základ dělání fotbalu. A nedělo se nic.“

Nové zástupce ve Fouskově vládě může mít Fevoluce další dva. K dosadavním Rudolfu Řepkovi a Tomáši Neumannovi chce přisednout právě Milan Kratina na pozici místopředsedy za Čechy a Tomáš Novák – stávající předseda OFS Benešov – chce na místě předsedy Řídící komise pro Čechy vystřídat Martina Drobného.

Kratina hraje fotbal od pěti let, v současnosti za Sokol Býchory na nejnižší možné úrovni. Zaroveň se však absolvent práv na Masarykově univerzitě v Brně vypracoval v podnikatelském prostředí a vydělal miliardy. „Zaznamenal jsem titulky, že přichází těžká váha, mladý miliardář. Ale bohatství nerovná se úspěšnost ve fotbale,“ tvrdí ve zjevné narážce na Daniela Křetínského. „Moje ego není, že bych měl touhu koupit si klub. Jde mi o systémovou změnu.“

Před rokem za fotbal kandidoval na místopředsedu za Čechy Vladimír Šmicer. „S Vladimírem Šmicerem to byl náš pokus udělat revoluci v rámci fotbalu. Dát tam někoho jako, s hodně velkou nadsázkou, Václav Havel. Havel nám neprošel.“

Nyní jde tedy do voleb on a určitě nepodceňuje zákulisní práci. Fevoluce podle něj pochopila, že je potřeba bojovat o hlasy. „Za Romana Berbra, i kdybyste do čela svazu dali papeže Františka nebo dalajlámu, nebyla šance se prosadit, protože hmota Berbrových hlasů byla veliká. Sparta se snažila zpočátku bojovat, ale nešlo to. My věříme, že se hmota hlasů v Čechách proměnila v náš prospěch. Že se změnily síly.“

Hodně napoví pondělní tzv. provolba, kdy si 48 divizních klubů mezi sebou vybere 21 delegátů valné hromady s hlasovacím právem.

Může se totiž stát, že k hlasování o Kratinovi vůbec nedojde. Nejprve totiž delegáti české komory – nadpoloviční většina z přítomných – musí odvolat Jana Richtera, který funkci zastává od loňského června.