Nováka z Fevoluce spláchl atak na Drobného. Jak z Rudého práva, řekl

Novák je předsedou Okresního fotbalového svazu Benešov a klubu SK Benešov, jenž jmenoval svým statutárním zástupcem miliardáře Milana Kratinu, aby se mohl coby delegát účastnit 17. června řádné i mimořádné valné hromady. Kratina původně za Fevoluci, kterou finančně podporuje, kandidoval na Richterovu pozici. Novák spolu s ním v minulých týdnech seznamoval se záměry iniciativy šéfku Úřadu vlády Janu Kotalíkovou a poradce premiéra Petra Fialy pro sport Jiřího Nykodýma. Kratina v této věci navštívil i bývalého ministra školství Petra Gazdíka.

Fevoluce v poslední době přišla s několika požadavky na personální změny, respektive obsazování funkcí v asociaci. Vyvolala tím vlnu kritiky a neuspěla, stejně jako se svými návrhy na řádné valné hromadě. Tam ovšem nebyly schváleny ani nové stanovy připravené vedením FAČR. V závěru fotbalového „sjezdu“ vystoupil právě Novák s obviněním předsedy asociace Petra Fouska z toho, že nebyly na program zařazeny jeho návrhy. To však Fousek odmítl s tím, že je měl Novák přímo přednést. Což se následně stalo, nezískaly však podporu.

„Zcela chápu návrh předsedy ŘKČ Martina Drobného na mé odvolání, byl jsem aktivně zapojen do akce na jeho odvolání (i když to nebyla moje vůle, ale vůle 25 klubů divizí), nechce se mu se mnou spolupracovat, má na to dle současných stanov nárok,“ uvedl Novák na svém facebookovém profilu. „Samozřejmě největším zklamáním pro mě je hlasování předsedy FAČR Petra Fouska,“ dodal s tím, že ho přitom podporoval už ve volbách předsedy v roce 2017. „Bohužel, celé mi to připomíná titulek Rudého práva z dob komunismu, kdybych parafrázoval, tak by to bylo: FAČR si rozvracet nedáme,“ shrnul své dojmy.

V zákulisí se hovoří o tom, že by se v ohrožení mohl ocitnout další muž z Fevoluce, tentokrát šéf marketingové agentury STES Tomáš Sluka. Za uplynulý rok jím vedená společnost zaznamenala zisk 3,467 milionu korun.