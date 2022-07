Hra s čísly na dresu: 186 střídá 190. Chyba? Ne, rarita na fotbale v Mexiku

Hráč s číslem 205 se dostal do nominace prvního týmu • Twitter/Tapatío

Výběr hráčů v kategorii do 20 let mexického Tapatío • Twitter/Tapatío

Doba, kdy se v týmu přiřazovala čísla na dres podle postu v sestavě, už je na klubové úrovni dávno pryč. Není tedy výjimka, že se na hrotu útoku pohybuje hráč s trojkou na zádech. V minulosti si navíc někteří sportovci vymysleli i šílenosti. Iván Zamorano měl v Interu Milán 1+8, hokejista David Pospíšil zase 96,9 – frekvence rádia, které ho sponzorovalo. Nic výstřednějšího neexistuje? Omyl. V Mexiku běhají po hřišti fotbalisté s třemi číslicemi a většině z nich není ani dvacet let. Co za tím stojí?

V nedělním přípravném utkání proti anglické Chelsea (1:2) oblékla pětice hráčů mexického Club América dresy s čísly 187, 200, 201, 202 a 206. Poslední z nich se objevil i v základní sestavě, další dva se do hry dostali ze střídačky. Že se nejedná o ojedinělou záležitost, potvrdili Jihoameričané i ve čtvrtečním duelu s Manchesterem City.

Hvězdné manýry talentovaných kluků? Nebo speciální sada pro přípravu? Zamyslel by se evropský fanoušek. Nikoliv. V tamější soutěži jde v posledních letech už o docela běžnou věc.

Ligové pravidlo totiž zní, že každý hráč v klubu musí mít na jednu celou sezonu přidělené stálé číslo, což se dotýká i rezervního mužstva nebo mládeže až po kategorii do třinácti let. Při asi pěti týmech po zhruba třiadvaceti hráčích je tak logické, že výběr mezi dvojcifernými čísly není dostačující.

Členové prvního celku si zpravidla volí mezi 1 a 99. Když si brankář v A týmu vybere jedničku, nikdo jiný v klubu už na ni nemůže ukázat. V nižších výběrech pak mladým nadějím připadnou trojciferná čísla. Třeba sady dresů rezervního týmu začínají dvojkou. Čím nižší věk, tím vyšší číslo na zádech.

Sestava juniorských mužstev pak vypadá jako opravdu velká divočina.

A jaký je důvod tohoto omezení? Snadnější identifikace hráčů. Zkrátka aby bylo při posunech z týmu do týmu na soupisce přehledně a jasně vidět, který hráč kam patří. Zjednodušeně se dá říct, že čísla dresů v Mexiku nahrazují identifikační čísla, jež jsou využívána v České republice.

Do základní sestavy A týmu v nejvyšší mexické soutěži se však hráči z nižších kategorií dostanou jen sporadicky. Ale výjimky samozřejmě existují. Na levém křídle Santosu Laguna se v této sezoně (dosud jsou odehraná jen tři kola) už aspoň jednou proháněl dvacetiletý Jair Alejandro Gonzalez Romo – číslo 221.

Mnohdy tak nastane na mexických stadionech dost pikantní situace. Třeba ve druhém kole aktuálního ročníku mexické ligy dospělých v zápase mezi Tijuanou a Juarezem. Od úvodního hvizdu naskočil za domácí tým teprve osmnáctiletý krajní obránce Rodrigo Parra se 190 na zádech, jenže zápas pro něj skončil už ve dvacáté minutě. Kdo ho nahradil?

Jednadvacetiletý Mexičan Alan Preza - na světelné tabuli se rozsvítila 186.

A v Liga MX je ještě jedna zvláštnost. V týmu Pachuca není ani jeden hráč, který by měl pouze jednociferné číslo. Jak to? Třeba Cristiano Ronaldo by totiž oblékl dres s 07.