Kemp Juventusu v Praze pro děti: disciplína už při nástupu a pokročilé metody

Juventus Turín uspořádal již čtvrtý ročník kempu pro české fotbalisty. Tři trenéři z italského velkoklubu předávali tuzemským mladíkům v kategorii U7 až U12 cenné zkušenosti a nový pohled na to, jak mohou tréninkové jednotky vypadat. Děti v rámci pětidenního kempu v pražských Vršovicích absolvovali každý den čtyři devadesátiminutové tréninkové cykly.

Cristiano Ronaldo, Pavel Nedvěd, Gianluigi Buffon a šlo by pokračovat… Děti měly možnost obléknout si dres, jež nosily největší fotbalové hvězdy a prožít nezapomenutelný pětidenní zážitek v podobě kempu, který je ovšem spojený s velkou náročností od mládežnických trenérů „Staré dámy.“ Devadesát minut trénink, patnáct minut odpočinek a znovu na hřiště!

„Juventus kemp se dá zařadit do zážitkové kategorie. Navštívit ho, získat spoustu zážitků, vyzkoušet si mezinárodní zkušenost. Pět dní trénovat v bíločerném dresu a vyzkoušet si obdobné tréninky,“ popisuje ředitel kempu Tomáš Klečka.

Malí fotbalisté s tréninkovou soupravou přicházeli na travnatou plochu ukázněně v řadě za sebou, před nimi kráčeli trenéři, jenž dohlíželi na nacvičený nástup k tréninkovému hřišti. Ihned máte pocit, že sledujete vysoce postavenou fotbalovou společnost s hrdým J na hrudi.

Důraz je kladen na komplexnost. Počínaje chováním a konče u vzhledu. Děti přicházejí ve stejných soupravách, musejí mít řádně upravené štulpny a zastrčený dres. Ukázkový příklad disciplíny. Koncepcí turínského celku je vychovat nejen dobré fotbalisty, ale i lidi.

Trenéři zasvěcují děti do toho, jak by měla vypadat správná reprezentace klubu. Na českých trávnících není zvykem vídat takto profesionální chování již při příchodu na tréninkovou jednotku. Vštěpovat to hráčům v dorosteneckém věku a výše je pro Juventus už pozdě.

Po příchodu na trávník se hráči rozdělili do čtyř skupin a přišel na řadu před tréninkový rituál. Chlapci vytvořili čtyři skupiny dle věkových kategorií v každém z rohů na hrací ploše, se chytli za ramena, první skupina začala a hlasitě křičí: „Uno, due, tre forza Juve!“ po skončení se stejným pokřikem připojuje druhá skupina a takhle postupně až do konce. Nyní může trénink začít!

Tréninky byly zaměřeny, jak na individuální, tak na kolektivní výkon. Italští koučové dbali na technická, ale i dynamická cvičení. Rozvíjen byl pohyb celkově, změny směru i obratnost, která je zejména důležitá u fotbalistů v mládežnickém věku.

„Letní program je odlišný od klasického tréninku v týmu, kdy máte devadesát minut a těch devadesát minut by mělo být intenzivních. Na letních táborech se neočekává, že frekvence cvičení bude tak rychlá, jako by měla být v běžném tréninku ve fotbalovém klubu, děti to zvládají, ale jsou unavené,“ uvádí Klečka.

Na kempu jsou děti seznámeny s Coerver koučinkem. Jedná se o metodu učení fotbalových dovedností a rozvíjení individuálních schopností, zejména pro děti ve věku mezi pátým a šestnáctým rokem.

Důraz je kladen i na rychlost, vnímání, rozhodování, charakter a sílu. Po splnění těchto všech aspektů se z malého fotbalisty může časem vyvinout top hráč. Vývojářem revoluční fotbalové metodiky je dnes již zesnulý bývalý nizozemský trenér Wiel Coerver, jenž trénoval například Feynoord Rotterdam, se kterým vyhrál Pohár UEFA.

Akademie razí filozofii „Juventus Way,“ díky které se snaží rozvíjet fotbalisty prostřednictvím vizí, které spojují technické aspekty s mentálními, emocionálními a interpersonálními, stojí na serveru academy.juventus.com

Akademie turínského celku uspořádala letos kempy celkově tři. Dva červencové v Praze a srpnový v Brně. Samotný harmonogram svědčí o časové náročnosti tréninků na malé fotbalisty.

Harmonogram tréninkového kempu

8:30 – 9:00 rodiče doprovází děti do tréninkového centra Sk Slavia Praha

9:00 – 10:30 první tréninková jednotka

10:30 – 10:45 přestávka mezi tréninkem, svačina

10:45 – 12:15 druhá tréninková jednotka

12:30 – 13:30 pauza na oběd

13:45 – 15:15 třetí tréninková jednotka

15:15 – 15:30 druhá přestávka mezi tréninkem, svačina

15:30 – 17:00 čtvrtá a poslední tréninková jednotka

17:00-17:30 konec tréninkového cyklu a odvoz dětí