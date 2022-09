Řepka chce trénovat, studuje licenci. Šmicer se diví: To nesmíš mít blikance

Skvělý stoper, ale taky bouřlivák, který má na kontě spoustu průšvihu. A ke jménu Tomáš Řepky by brzo mohl přibýt i nové přízvisko – trenér. Osmačtyřicetiletý bývalý fotbalista se chystá na studium licence A. Uvidíme ho jednou třeba na lavičce v české lize? „Jako trenéra si tě neumím představit,“ kroutil v pořadu TIKI-TAKA na O2 TV Sport pobaveně hlavou Vladimír Šmicer, jeho někdejší spoluhráč z reprezentace.

Zhruba před měsícem na sebe Řepka upozornil podobným stylem, který ho provázel celou profesionální kariéru. V zápase okresního přeboru za Červené Janovice nadával sudímu a byl vyloučen.

„Rozhodčímu to prostě nějak nevyšlo, tak jsem mu řekl, že je sráč. Dal mi červenou, dostal jsem čtyři zápasy,“ popisoval Řepka osobitým stylem celý incident.

„Teď už v klubu nejsem, rozhodl jsem, že to ukončím. Čeká mě teď studium a přijímačky na trenérskou licenci A. Potřebuju prostor, ale jestli to udělám, na jaře jsem připraven zase někde hrát,“ doplnil.

Že by Řepka jednou mohl trénovat na nejvyšší úrovni, úplně nevěřil Vladimír Šmicer, další host pořadu.

„Nevím, nevím... Jako trenéra si tě neumím představit. Celý tvůj život byl takový bouřlivý, divoký. Jako trenér se přece jenom musíš nějak chovat, nesmíš mít blikance,“ vysvětloval s úsměvem.

„Takže trenér by podle tebe měl být diplomat, mít rozvahu a tak?“ opáčil Řepka. „Profesoři mi říkají, abych právě zůstal sám sebou. Protože by mi to jinak nevěřili...“

