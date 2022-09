O ceny na konferenci Sport Alive bojuje Sparta i divizní Rokycany

Téměř sto firem a sportovních organizací přihlásilo své projekty do prvního ročníku Sport Alive Awards. Vítězové v šesti kategoriích pak budou zveřejněni na závěr unikátní sportovně byznysové konference, která se uskuteční už 4. října v pražské aréně O2 Universum. O prestižní ceny budou usilovat například ČOV, Škoda Auto, pražská Sparta nebo město Ostrava.

Ze všech přihlášených projektů už nyní vznikl zkrácený výběr – konkrétně desítka nejlepších projektů v každé kategorii. Soutěžit se bude o nejlepší partnerskou aktivaci, sportovní obsah, sportovní inovaci, fanouškovský zážitek, projekt s nízkým rozpočtem a projekt města či kraje.

A mezi nejúspěšnější organizace patří s pěti nominacemi Česká obec sokolská a Český florbal, se čtyřmi nominacemi agentura RAUL a AC Sparta Praha, po dvou nominacích získali agentura VMLY&R, Český rozhlas, FK Dukla Praha, Český olympijský výbor, Go4Gold, Orlen Unipetrol, Statutární město Ostrava a překvapivě také Florbal Židenice. Mezi nominovanými je ale například i divizní fotbalový klub z Rokycan, který v minulých týdnech upoutal veřejnost originální twitterovou kampaní před svým pohárovým utkáním s ligovým Libercem.

„Musím říct, že jsme příjemně překvapeni takovým zájmem hned v úvodním ročníku. Cítíme velkou zodpovědnost vybrat to nejlepší, zejména protože se prakticky bez výjimky jedná skutečně o velmi inspirativní projekty z různých regionů i sportů. Cílem platformy Sport Alive je prezentovat a oceňovat to dobré z českého a slovenského sportu, takže jsme rádi, že je skutečně co prezentovat,“ říká Tomáš Janča, jeden z organizátorů konference i cen.

Prozrazuje také, že nyní desetičlenná porota složená z expertů na sportovní marketing vybere v každé kategorii finální trojici a současně určí konečné pořadí projektů.

Pořadatelé cen zároveň představili nového generálního partnera Sport Alive Awards. Tím se stala sázková společnost Tipsport, která domácí sport dlouhodobě podporuje. „Tipsport neustále posiluje svou pozici v českém sportovním prostředí a dnes je jednoznačně největším partnerem českého sportu. Proto nám přišlo přirozené podpořit ambici organizátorů Sport Alive ocenit ty nejlepší projekty českého sportu,“ říká brandmanažer Tipsportu Martin Filip.

Slavnostní vyhlášení vítězů pak proběhne v rámci konference Sport Alive 2022, která se uskuteční v úterý 4. října v O2 universum. Pořadatelé konference současně se shortlistem Awards oznámili také finální sestavu vystupujících, která čítá 37 renomovaných jmen.

„Toto je bezkonkurenčně ta nejnabitější sestava speakerů ze světa sportu a sportovního byznysu, která se kdy v Česku nebo na Slovensku sešla. Jsme velmi vděční za jejich vstřícnost a připravenost sdílet své zkušenosti a znalosti. Českému sportu přinášíme mimořádnou šanci najít inspiraci a know-how k tomu, aby byl ještě lépe schopen oslovovat nové fanoušky a zvyšovat svou hodnotu,“ doplňuje Janča.

Program konference, který bude odehrávat paralelně ve dvou sálech, obsahuje dohromady 19 prezentací, panelových diskuzí a rozhovorů (celý program je na www.sportalive.cz/program). Kromě 29 českých vystupujících také šest speakerů ze Slovenska a dva z Německa. Právě odtud přijede hlavní řečník letošní konference Martin Geisthardt, obchodní a marketingový ředitel legendárního klubu FC St. Pauli.

Kromě něj se na Sport Alive 2022 také představí oba majitelé úspěšného OKTAGON MMA, brand manažeři velkých značek jako Tipsport, Mastercard či UNIQA, šéfové velkých sportovních médií, zástupci mediálních společností a ředitelé sportovních klubů z různých sportů. Součástí konference je také dvojrozhovor s bývalým hráčem NBA Jiřím Welschem a MMA zápasníkem Karlosem Vémolou.

Co je Sport Alive?

Nová sportovně-byznysová konference, která si klade za cíl ukazovat cesty k budování, prezentaci, měření a prodeji českého sportu za účelem zvýšení jeho nezávislosti na veřejných financích.

Sekundárním cílem konference Sport Alive je každoročně propojovat svět sportu, svět reklamně-mediální a veřejný sektor. Efektivní spojení těchto tří stran může zvýšit dlouhodobou udržitelnost českého sportu a ve finále i jeho sportovní úspěchy.