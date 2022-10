Mládí Plzně, které zatápí velikánům: nadaný „floutek“, lídr i čahoun

17 let, brankář Bilance v Youth League: 4 zápasy, 10 inkasovaných gólů

V systému 4-3-3 mu patří místo uprostřed pole. Spolu s Pavlem Gaszczykem se stará o plzeňskou mezihru, rozdává balony a vyplňuje důležité prostory. Na evropské scéně je čím dál lepší – při ofenzivním festivalu v odvetě proti Bayernu (3:3) přihrál na všechny tři plzeňské branky, asistoval i na vítězný gól Jana Palusky v Mnichově. Čtyři z pěti vstřelených branek Viktorie připravil právě on. Pravidelně nastupuje za dospělé béčko v ČFL, v deseti zápasech nastřílel tři branky. Dva starty si připsal i v reprezentační šestnáctce.

19 let, záložník Bilance v Youth League: 4 zápasy, 4 asistence

Hovoří se o něm jako o největším plzeňském talentu. Dělal kapitána v reprezentační sedmnáctce, aktuálně už patří do výběru devatenáctek, nastupuje v ČFL. V Youth League chvíli trvalo, než se rozkoukal, ale podobně jako starší Alexandr Sojka stupňuje své výkony, je pravým lídrem týmu. Proti Bayernu zahrál oba zápasy výtečně, zúročuje klid na míči, tvůrčí schopnosti a přehled ve hře. Dokáže obejít jeden na jednoho, výborně zahrává standardky. Pokud vydrží v nastoleném trendu, má před sebou zajímavou budoucnost. V Plzni hraje i jeho o tři roky mladší bratr Adam, jehož si trenéři taky velmi chválí.

17 let, záložník Bilance v Youth League: 4 zápasy, 0+0

Plzeňský útočník se dával dohromady po zranění, první zápas na Barceloně vynechal. Další tři už nastoupil v základu a v duelech proti Bayernu byl znát. Gólově se prosadil v obou soubojích s mnichovským favoritem, platí svou rychlostí i drzostí. V domácím zápase v Přešticích mohl zvládnout hattrick za poločas, pokud by v koncovce udržel víc klidu. Také sbírá ostruhy mezi dospělými v ČFL. Pokud ustálí výkony, může být velmi zajímavým hráčem i pro velký fotbal, předpoklady na to má.

18 let, útočník Bilance v Youth League: 3 zápasy, 2 góly

Pavel Hašek

17 let, útočník

Bilance v Youth League: 4 zápasy, 0+0

V obou zápasech proti Bayernu jste si ho museli všimnout, zejména první poločas v Mnichově mu neskutečně sedl. Vytáhlý levák deptal domácí obránce, výborně napadal, presoval i vynikal ve hře jeden na jednoho. Na české poměry jde o unikátních hráče, dovoluje si proti početní převaze a vyhledává složité situace. Potřebuje ubrat ve zbrklosti a přidat víc klidu v zakončení. Na hřišti vypadá jako správně drzý „floutek“, ale takové typy na hřišti potřebujete. „Pavel na sobě musí pořád pracovat. Má to u trenérů těžké, někdy je na práci háklivý, ale má své přednosti. Rychlost a umí dát gól. Je to pro nás vzácný hráč, umí výborně situace jeden na jednoho. Milan Krůta to samé. Obě křídla přinesla týmu kvalitu,“ chválil své ofenzivní koně trenér devatenáctky Ondřej Šiml.