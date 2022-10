Populární sudí Jirků: Pokažené derby mi předhazují. Přeju si krásnej fotbal

Derby pražských „S“ se blíží, co očekáváte?

„Já bych očekával, aby to byl dobrej fotbal. Poslední zápasy moc fotbalové krásy nepřinesly. I když to chápu, přál bych si, aby to byl krásnej fotbal pro diváky, hlavně, aby se lidi pobavili. Myslím, že od toho fotbal je.“

S vámi se pojí derby z roku 1995, kdy jste Slavii nepísknul několik penalt, často vám tenhle nešťastný zápas lidi připomínají?

„Předhazujou mi to velice často. Myslím si, že když jste v něčem negativní, je to daleko víc, než když se vám něco podaří. Stalo se to. Vzpomínám na to, když přijde čas.“

Chválí vás naopak někdy?

„Já jsem spíš byl rozhodčí, který byl hodně vidět. Občas někdo přijde a připomene mi příhodu, kterou jsme spolu zažili. Myslím, že rozhodčí patří k fotbalu a patří k tomu i chyby. Toleroval jsem to ve své době a toleruju to i dneska.“

Jaký trend v rozhodování čekáte na světovém šampionátu v Kataru?

„Myslím, že v první řadě to bude trend rozhodování podle technologií. Sami vidíte, že dneska stačí špička nosu a už je to pytel, pardon, ofsajd… Myslím si, že tam to hodně zasáhne. Na mistrovství Evropy jsme viděli, že do dvaceti vteřin je všechno vyřešené. Myslím, že to fotbalu prospěje.“

Jak se mění role rozhodčího v téhle situaci?

„Ta role rozhodčího se opravdu mění. Měnila se za nás. Pořád se to posouvalo, aby branky padaly. Role rozhodčího je pořád těžší a pomalinku se posouvá za televizní kamery. A osobně sám nevím, jestli je to dobře, nebo ne.“

Při zápase dostihových žokejů proti parkurovým jezdců jste si svépomocí vyrobil VAR ze zadnice jednoho z hráčů, jak to fungovalo?

(směje se) „Fungovalo to velice dobře. Byl to nějaký mladý žokej a byl to naprosto čistý obraz. Všechno jsem viděl naprosto přesně!“

Jak se vám tenhle zápas pískal?

„Já mám opravdu dlouho rád koňské dostihy, závody, takže jsem byl šťastný, že jsem mezi těmi hráči mohl být. Samozřejmě, jsou to lidi, kteří se tak ve fotbale nepohybují, bylo to vidět, ale myslím si, že to stálo za to. Byl jsem moc spokojený, že jsem s nimi mohl být.“

Vy jste byl známý tím, že jste radši působil jako hlavní rozhodčí než pomezní, tentokrát jste si ale ofsajdy musel hlídat sám. Jak to šlo?

„Myslím, že to bylo v pořádku. Neměli jsme žádný problém. Ti hráči byli tak ukáznění, že se sami přiznávali, že byl ofsajd. Bylo vidět, že to nejsou fotbalisti. Pohybují se v úplně jiných místech.“

Zápas rozhodl penaltový rozstřel, vy jste ale kdysi penaltu i mávnul, vzpomínáte?

„Ano, ano… Říkám, že jsem předešel pravidla, protože se v té době nemohlo do hry zasahovat. Mávnul jsem penaltu a měl jsem s tím velké problémy tehdy za předsednictví pana Stieglera.“

Josef Váňa se na oslavu svých sedmdesátin ujal čestného výkopu, ale viděl jste ho někdy hrát?

„S Pepíčkem se znám velice dlouho, zažil jsem ho. Vždycky to byl takový čertík, rychlý, balony do nohy, připomínal mi trošičku Františka Veselého.“

Jak často chodíte ještě pískat?

„Musím se přiznat, že chodím pískat dost často, hlavně ty starší nebo různé oslavy. Mistrovské zápasy už v žádném případě, na to bych už neměl.“