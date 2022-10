Priske snímá ze Sparty tlak jako Mourinho. Ale kde je, sakra, Rosický?

„Je mi 47 let a upřímně říkám, že si v derby nevybavuju slabší Spartu,“ zazní hned na úvod nového dílu Ligy naruby, který – jak jinak – rekapituluje nejsledovanější zápas domácí nejvyšší soutěže. „Možná to beru příliš vážně, ale to je tím, že fanouškovství vnímám jako životní úděl, ne jako víkendový koníček. A někdy si říkám, jestli fotbalisté skutečně rozumí té bolesti, kterou lidem přinášejí, když propadnou tak, jako v neděli sparťané. Nejsem si tím vůbec jistý.“ Jaká je role Briana Priskeho v tomhle zmaru? Ale hlavně: jaká je role Tomáše Rosického? Podívejte se na novou Ligu naruby.