Haškova právnička neskrývá spokojenost: CAS nám dal za pravdu

Houpal se nad ním Damoklův meč v podobě tučného flastru ve výši až 20 milionů korun. O takové finanční kompenzaci na trase Martin Hašek – Sparta ostatně rozhodl tuzemský Sbor rozhodců.

Tuhle hrozbu se ovšem hráči společně s jeho právní zástupkyní Markétou Vochoska Haindlovou povedlo odvrátit. Mezinárodní tribunál totiž bývalému záložníkovi Letenských, jenž v březnu 2020 neoprávněně vypověděl platnou smlouvu, vyměřil pokutu ve výši přibližně 2,5 milionu korun.

„CAS jednoznačně potvrdil náš závěr o tom, že částka 800 tisíc eur (asi 20 milionů korun), kterou klubu přiznal Sbor rozhodců FAČR, je coby kompenzace vzniklé škody neopodstatněná, když uvedl, že kompenzace nemůže být určena na základě jednostranně požadované částky za přestup nebo dokonce na základě údajně vyjednané přestupní částky za přestup, který se neuskutečnil,“ uvedla Haindlová.

Právě takovou sumu ve formě konkrétní nabídky měla zkraje roku 2020 Sparta na stole od Maccabi Haifa. Arbitráž sídlící v Lausanne ovšem k výsledné cifře dospěla jiným způsobem.

Jakým?

Vypočetla rozdíl mezi výší měsíčního příjmu Haška ve Würzburgeru, což bylo jeho první angažmá po konci v rudém, a výší měsíčního příjmu právě ve Spartě. Tento rozdíl pak arbitráž převedla do časového období 14 měsíců a 19 dní. Právě tak dlouho měl totiž trvat Haškův platný kontrakt na Letné.

„Při výpočtu kompenzace CAS postupoval v souladu s FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players, které stanoví, že kompenzace (mimo jiné) nemá sloužit jako trest ani vést k bezdůvodnému obohacení, a měla by být vypočtena na základě kritérií, která směřují k zajištění rovného postavení klubů a hráčů - mezi těmito kritérii pak není, a to ani v Přestupním řádu FAČR, uvedena částka požadovaná za přestup hráče,“ prohlásila Haškova právní zástupkyně.

Podle Vochoska Haindlové CAS navíc vyhodnotil, že veřejné prohlášení klubu negativně ovlivnilo hráčovu reputaci.

„A mělo za následek několikaměsíční „nezaměstnanost“ hráče, z čehož následně CAS dovodil, že hráč jednostranným ukončením smlouvy nezískal výhodu. Na základě výše zmíněného je zcela zřejmé, že odvolání hráče bylo důvodné a oprávněné a nároky klubu co do celkové výše neopodstatněné,“ doplnila Vochoska Haindlová.

Finální verdikt arbitráže ovšem tvrdí opak, Haškovu výpověď smlouvy totiž označil za neoprávněnou. Stejně tak nijak nerozporoval rozhodnutí Sparty, která v reakci na skutečnost, že Hašek odmítl s týmem odcestovat na zimní soustředění do Španělska, hráče přeřadila do B-týmu.

Proti tomuto kroku po celou dobu sporu Haškova strana silně zbrojila, i v tomto případě se však CAS postavil plně za klub…

„Tento složitý a dlouhotrvající spor v konečném důsledku nemá jasného vítěze. CAS se zhostil posouzení velmi dobře a vydal ‚šalamounské rozhodnutí‘, ve kterém každá ze stran může najít svůj dílčí úspěch. To vše z toho důvodu, že celá věc má více rovin, které byly ze strany CAS posuzovány a které vnímáme i my. Otázka oprávněnosti přeřazení do B týmu a na ni přímo navázaná otázka oprávněnosti jednostranného ukončení je jednou z nich. V tomto dílčím ohledu uspěl klub,“ uznala Vochoska Haindlová.