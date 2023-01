Trenér slávistek Piták o soupeřkách v LM: Jiný svět. Opora na prodej?

Právě s Němkami, patřícími v Evropě k tomu nejlepšímu, „sešívané" bojovnice uhrály senzační bezbrankovou remízu, a to také díky třinácti úspěšným zákrokům Olivie Lukášové.

A právě 21letá talentovaná brankářka patří momentálně mezi nejlukrativnější zboží na soupisce pražského celku. V budoucnu by mohla napodobit cestu bývalé slávistky Barbory Votíkové, jež aktuálně chytá ve francouzském PSG.

„Olivie si určitě řekla o zahraniční angažmá ve velkém klubu. Ale je pořád hodně mladá, ještě má čas a žádná konkrétní nabídka na stole asi ani není. Jednou ji to však čeká,” nastínil Piták, bývalý hráč Jablonce či Salcburku.

Někdejší český reprezentant oblékal i dres Slavie, v níž po konci aktivní kariéry přesedlal na trenérskou kariéru u žen. Díky tomu si mohl přímo na hřišti poslechnout slavnou znělku Ligy mistrů, kterou coby hráč neokusil.

A slávistky v těžké základní skupině evropské soutěže uhrály dva body, dvakrát se střetly s Wolfsburgem, AS Řím a St. Pöltenem. „V sezoně jsme si dali tři cíle, a to postoupit do Ligy mistryň a obhájit double. Co se týče Evropy, všechny zápasy jsme si užili a ostudu neudělali," zmínil Piták.

„Soupeři, hlavně tedy Řím a Wolfsburg, byly zkrátka lepší. Kdybychom proti St. Pöltenu byli v kompletním složení bez zraněných, uhráli bychom lepší výsledky (0:1 a 1:1). I tak to byla obrovská zkušenost a věřím, že to na jaře zúročíme,” pokračoval Piták.

Zatímco proti rakouskému celku hrály jeho svěřenky v Mladé Boleslavi, proti AS a Wolfsburgu se předvedly na stadionu v Edenu. „Na tohle se holky strašně těšily. Hrát v takové aréně je úplně něco jiného a jsme rádi, že jsme se tam dostali,” uvedl Piták.

Ten působí v ženském týmu Slavie od loňského léta, předtím cepoval mladé talenty. Jak se tedy přizpůsobil dámskému kolektivu? „Ani jsem moc nemusel. Samozřejmě fyzicky a co se týče rychlosti, se ženský fotbal od toho mužského liší, ale při zápasech holky naběhají podobné kilometry jako kluci a slevovat nějak z požadavků a mého náhledu na fotbal, jsem nemusel,” dodal trojnásobný český reprezentant, který má v realizačním týmu po ruce bývalého sparťana Michala Špita nebo legendární fotbalistku Blanku Pěničkovou.