Galásek slaví 50: Brücknerův computer a pravá ruka. Co zažil v kariéře?

Turbulence zn. Baník

Je to jeho klub, má ho zažraný pod kůži. Přitom se vztah Tomáše Galáska s Baníkem minimálně dvakrát přetrhl poměrně složitě. V roce 1996 si vytrucoval přestup do Nizozemska, do Tilburgu. „Trošku jsem naletěl jednomu agentovi, ale nakonec to byl dobrý krok,“ rekapituloval později. Podruhé se s Baníkem narychlo loučil na začátku roku 2009, to měl za sebou pouze půlrok v Ostravě. Zavolal však Mönchengladbach a bylo jasno. „Vedení s ním jednalo tak, že to nebylo hodné jeho jména,“ upozornil spoluhráč René Bolf. Třetí rozchod se konal vloni na jaře. V klubu působil jako asistent, poté chvíli jako hlavní kouč. „Bylo to inspirující, ale vyčerpávající,“ řekl.