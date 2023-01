Galáskův kamarád Bolf: Nechápu, proč byl opomíjený. Autorita sama o sobě

„Galasovi“ je padesát. Letí to, že?

(směje se) „Strašně rychle. Mně brzy bude devětačtyřicet, za rok mě to čeká taky.“

Galásek odcházel v roce 1996 z Baníku ve zlém, vy jste zrovna přicházel. Sledoval jste jeho případ?

„My jsme se minuli, v kabině jsme se ani nepotkali. Ale já jsem hrál v Karviné druhou ligu a všichni jsme se znali. Sledoval jsem to zvenku, vím, že to bylo divoké.“

Přesto jste si nakonec za Ostravu zahráli v roce 2008.

„Přemluvil jsem ho, ať se vrátí. Věřil jsem, že nám pomůže, že ho tady lidi mají rádi. A to se také potvrdilo. Říkalo se, že poprvé z Baníku utekl, ale Tomáš měl vždy ke klubu vřelý a otevřený vztah. Udělal jsem dobře, ten půlrok spolu jsme si tady náramně užili.“

Nebylo to až moc krátké?

„Bylo, ale jak jsem ho přemlouval, aby se vrátil, tak jsem mu doporučil, aby odešel. Dostal nabídku z Mönchengladbachu. Kdo by nechtěl do bundesligy? Navíc jednání vedení vůči nám nebylo v té době dobré.“

V čem?