Čeští fotbalisté v exotice: příbramský talent, Bejblův syn i Vietnam

Českých fotbalistů v elitních evropských ligách ubývá, přestože nedávno v italské Serii A debutoval Lukáš Vorlický, stejně jako v bundeslize Lukáš Ambros. My se tentokrát zaměříme na aktivní borce, jenž to sice vzali do pěkných dovolenkových destinací, jenže do míst, kterým můžeme říkat fotbalová exotika.

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

FILIP NOVÁK. AL DŽAZÍRA, 1. LIGA

Blízký východ zažívá fotbalovou renesanci. Důkazem nedávné mistrovství světa i příchod Cristiana Ronalda do saúdskoarabské ligy. Volání petrodolarů nedávno vyslyšel obránce Filip Novák, který měl Fenerbahce Istanbul vyměnit do konce této sezony za bohaté Abú Dhabí (SAE). Leckdo by čekal, že pro beka ostříleného z Dánska a Turecka bude tahle soutěž čajíčkem, o to víc překvapilo, když se ho klub chtěl na konci ledna zbavit a oznámil mu, že s ním nadále nepočítá. Následujících sedm zápasů strávil na lavičce nebo úplně mimo tým a vypadá to, že si může hledat nové angažmá.