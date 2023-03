Střet s gigantem. České plážové fotbalisty čeká nejlepší tým světa

Český plážový fotbal čeká tento týden velký svátek. Mužská reprezentace odehraje v úterý (18:00) a ve středu (15:30) dva přípravné zápasy proti Portugalsku, aktuálně nejlepšímu týmu světa. „Když tam kluci nechají všechno, tak bychom tady něco solidního mohli uhrát. Ale bude to s nimi hrozně těžký,“ nezastírá před střety s gigantem hlavní trenér Martin Boček. Půjde také o přípravu na blížící se kvalifikaci na mistrovství světa.

Všechno se dávalo do kupy na rychlo. Portugalci se ozvali teprve před dvěma týdny, kdy předsedovi českého svazu Janu Dámcovi pípla zpráva od Madjera, největší legendy v historii stále více populárního sportu. Rychle se vše potřebné zařídilo a národní tým v neděli odletěl do Lisabonu.

Pro českou reprezentaci půjde o první zápasy v nové sezoně. Realizační tým v čele s hlavním trenérem Martinem Bočkem vybral deset hráčů. Některé opory zůstaly doma. „Samozřejmě to pro nás bude nesmírně náročné. Máme trošičku obměněný kádr, nejsme tady v plné palbě, jak se říká. Pro kluky je to ale obrovská zkušenost a tyhle zápasy nás můžou posouvat jenom dál. I když výsledek může být jakýkoliv,“ uvedl mezi pondělními tréninky pro sociální sítě Beach Soccer Czech.

Plážové fotbalisty čeká střet s aktuálně nejlepším týmem světa podle žebříčku Beach Soccer Worldwide. Jen pro úplnost, Češi se nachází na 47. místě.

Portugalsko se dá nazvat jako evropská mekka plážového fotbalu. Ovládlo dvě z posledních čtyř mistrovství světa, celkem má ze světových šampionátů 11 medailí. Osmkrát slavilo triumf v Euro Beach Soccer League, obdobě mistrovství Evropy.

„Mají hrozně dobré individuality. Každý hráč, co tam je, tak je špičkový světový hráč. Takže to bude hrozně těžký,“ předpovídá Boček. Český národní tým se dosud na novou sezonu připravoval v rámci tréninků a kempů v kryté hale v pražském Radotíně.

Jak Portugalci, tak Češi se připravují na blížící se kvalifikaci na mistrovství světa. Ta se odehraje na přelomu dubna a května na Kanárských ostrovech. „U nás to bude o tom, jak k tomu kluci přistoupí. Věřím, že všichni do toho dají srdíčko a budou makat, ať už se skóre bude vyvíjet jakkoliv. Je to pro nás obrovská zkušenost a jsme strašně rádi, že takové zápasy můžeme hrát,“ dodal Boček.

Naposledy se Češi se světovou extratřídou střetli loni na konci srpna v Itálii. Při kvalifikaci na ANOC World Beach Games prohráli se Španělskem 3:7. „Ale odmakali jsme to a vyhráli s nimi jednu třetinu,“ vrátil se k zápasu Boček.

Teď jeho tým čeká ještě těžší zkouška.