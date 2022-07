Finálová „válka“. Plážový titul slaví Bohemians, Slavii udolali na penalty

Motorlet (v růžovém) se po vítězství v Amatérské lize probojoval i do Final Four mezi elitou • Petr Špírek (Beach Soccer Czech)

Dukla se do Final Four nedostala, skončila na pátém místě • Petr Špírek (Beach Soccer Czech)

O českém mistrovi se rozhodovalo v už tradičním turnaji Final Four. Nejlepší čtyři týmy po základní části? Bohemians, Slavia, Motorlet a Villagers Uherské Hradiště. V Praze-Radlicích panovalo v neděli krásné počasí, přišla i slušná divácká kulisa. Další fanoušci mohli sledovat atraktivní zápasy u televizních obrazovek.

Úvodní semifinále ovládli vítězové základní části z Bohemians. Ale měli namále. Po dvou třetinách sice vedli o čtyři góly, v závěrečném dějství se ovšem „Vesničani“ z Uherského Hradiště dotáhli na rozdíl jedné branky. „Už jsme si mysleli, že je to vyhrané, začali jsme vymýšlet kraviny. Ale myslím si, že až na tenhle krátký výpadek, jsme ten zápas odehráli dobře,“ zmínil Filip Vyhnal konečnou výhru 7:5.

Druhé semifinále už bylo mnohem jednoznačnější: Slavia smetla Motorlet 9:1. Bitva o titul tak měla předpokládané složení, Bohemians se Slavií se ve finále potkávají pravidelně od roku 2019. Oba celky jsou složené z českých reprezentantů, kamarádství jde ale na hřišti vždy stranou.

Jak po zápase poznamenal Vyhnal, šlo opravdu o válku se vším všudy. Skóre se posouvalo ze strany na stranu. Když čtyři minuty před koncem poslal Pavel Stejskal z penalty „klokany“ do vedení 6:5, už sahali Bohemians po titulu. Jenže 40 vteřin před koncem znovu srovnal svým čtvrtým gólem v utkání Daniel Valeš. Prodloužení nerozhodlo, mistra tak musel určit až penaltový rozstřel. V něm jako jediný neuspěl slávista Jakub Pekárek.

„To je zápas, jaký chceš hrát. Finále nechceš vyhrát 7:1, ale mít to přesně takhle. Mohli jsme vyhrát 6:5 ještě normálně v základní hrací době, penalty být nemusely, ale tohle se nezapomene. Tohle jsou zápasy, které každý miluje. Bylo to fifty fifty, úplně vyrovnané,“ vyprávěl šťastný Andy Körtvélyeši.

Bohemians získali svůj šestý titul v historii, na trůn se vrátili znovu po dvou letech. Mistrovský pohár se posledních pět let pravidelně přesouvá právě mezi „klokany“ a „sešívanými“. „Hrozně jsme to chtěli. Řekl bych, že možná ještě víc než před dvěma lety. Když jsme to loni ztratili, tak jsme byli hodně hořký…“ řekl Vyhnal, který zároveň prozradil, že vpředvečer Final Four se celý tým stmelil při společném večeru.

Bohemians jako nový český mistr mají možnost vyrazit na Euro Winners Cup, obdobu Ligy mistrů v plážovém fotbale. Ten se pravidelně hraje v červnu v portugalském Nazaré.

Výsledky Final Four Fortuna Beach Soccer League 1. SEMIFINÁLE: BS Bohemians Praha 1905 - BS Villagers Uherské Hradiště 7:5 2. SEMIFINÁLE: BS Slavia Praha - SK Motorlet 9:1 UTKÁNÍ O 3. MÍSTO: BS Villagers Uherské Hradiště - SK Motorlet 5:0 FINÁLE: BS Bohemians Praha 1905 - BS Slavia Praha 6:6 (5:4 na penalty)