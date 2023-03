Teplice jako součást trendu: logo budí poprask. Jak kluby měnily identitu?

Jednoduchost, čistota, minimalismus. Tímto směrem se v posledních letech ubírají sportovní loga, českou kotlinu nevyjímaje. To nové, teplické, vyvolalo kontroverze i nadšení. A co jiné rebrandy z poslední doby?

Nejnovější úlovek. Zmodernizovaná klubová identita v čele s „překopaným” logem. To předchozí vydrželo osmadvacet let. Tepličtí se čerstvým klubovým znakem hlásí ke svému předchůdci, týmu Teplitzer Fußball-Klub 1903. Ten organizovala tehdejší německá menšina a jako první oddíl z tuzemska si zahrál v Americe v roce 1922. Dostal se do Středoevropského poháru, v předválečných letech se přesunul do německých soutěží. Tvar štítu je naopak inspirován logem z roku 1945. Změna způsobila poprask: jeden tábor cení jednoduchost à la Juventus, druhý z novinky tolik nadšený nebyl.

SK Slavia Praha

130 let existence oslavila fotbalová Slavia renovací loga, to předchozí vydrželo šestadvacet let a bylo příliš složité pro užití v digitálních médiích. Logo se výrazně zjednodušilo, základem je červená hvězda. Dvě hvězdičky nad ní asociují dvě desítky získaných mistrovských titulů. Slavia se rozhodla nepokračovat v někdejším trendu kulatých log. Charakteristický symbol: pěticípá hvězda hrotem dolů přešla do popředí. Inspirací byla poštovní známka u příležitosti výročí 125 let od prvního derby. Slavii na ní reprezentovala právě tato hvězda.