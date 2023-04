Stačila vteřina a život je naruby. Ochrnutý fotbalista hraje nejtěžší mač

Můj táta mi vždy dával radu do života: „Než uděláš nějakou blbost, tak počítej do deseti.“ Tuhle životní moudrost nejspíš bohužel neznal 31letý fotbalista Sokola Dřevčice Petr Šípek. Stačilo jedno špatné rozhodnutí během předsezonního soustředění, pád z velké výšky a život vitálního sportovce se obrátil naruby. Teď místo soupeřů má před sebou dlouhý boj o návrat do normálního života.

Když se v únoru tým okresního přeboru Prahy-východ z Dřevčic chystal na soustředění, všichni se do Nových Hutí u Českých Budějovicích těšili. Po podzimu bylo mužstvo na čele tabulky a chtělo se důkladně připravit na jarní odvety. Navíc zimní soustředění pro tým ze čtvrté třídy? Pro klub to byl mimořádný, téměř historický, moment.

Už během první noci však došlo k události, která týmem otřásla. Je pravda, že svou roli tu sehrála konzumace alkoholu, přesto jde o smutný fotbalový příběh borce, kterého místní znají spíše pod přezdívkou Čigy.

V dřevčickém kolektivu má Petr Šípek mnoho kamarádů i příbuzných. Ve vesničce s necelými osmi stovkami obyvatel, jednou hospodou, tvrzí a zvonicí je fotbal sport číslo jedna. A fotbalové hřiště má už roky své místo uprostřed vilkové čtvrti. Právě tam chodili i Čigymu místní fandit.

Ale pojďme už k osudné noci. Jak už to na podobných výjezdech bývá, tým utužoval soudržnost nejen při tréninku, ale i konzumací alkoholu. Vše vyvrcholilo tím, že se začalo s bláznivými kanadskými žertíky.

Kluci se před Čigym zamkli na pokoji v penzionu, a tak se za nimi chtěl dostat oknem. Když lezl dovnitř, myslel si, že v těch místech je pergola, na kterou chtěl šlápnout. Bohužel nebyla, a tak následoval pád zhruba z pěti metrů na trávník. A přímo na záda.

Fotbalista sice neměl ani jednu frakturu končetiny, za to však zlomené krční obratle a porušenou míchu. Je vůbec zázrak, že takový pád přežil. Byl však ochrnutý na celé tělo, cítil jen ramena a hrudník po bradavky.

Zbytek soustředění už za moc nestál, protože všichni byli v duchu u Petra v nemocnici a modlili se, aby přežil. Rychlá záchranná služba ho odvezla do českobudějovické nemocnice, kde následovala náročná devítihodinová operace.

Po dvoutýdenním pobytu následoval převoz do mladoboleslavské Klaudiánovy nemocnice, kde Čigy strávil další čtrnáct dnů. Potom se přemístil do Motola, kde se provádí intenzivní pooperační rehabilitace na spinální jednotce.

Pomalu se dostavují první nepatrná zlepšení hybnosti těla. Hýbe levou rukou, prsty a dlaň zatím nefungují, malý pokrok začíná vnímat u pravé ruky. Odhaduje se, že v Motole by měl strávit tři měsíce.

Poté bude následovat zhruba půlroční pobyt v rehabilitačním ústavu v Kladrubech. Bude to Čigiho největší zápas a zejména Petrova hlava si s tím musí poradit, stejně tak ho musí podporovat jeho obětavá rodina a kamarádi.

Svou fotbalovou kariéru má Čigy od dětství spojenou s jeho rodnými Dřevčicemi. Část kariéry hrál i v brandýském dresu, většinou na postu stopera. Je zajímavé, že jeho současným trenérem je nejslavnější dřevčický fotbalista Radek Holub, který má za sebou také těžký úraz.

V práci přišel o část pravé ruky, ale ani to mu nezabránilo, aby se adaptoval na normální i fotbalový život. Dnes má stavební firmu, kde pracoval i Čigy. A právě osobní příběh Radka by Petrovi mohl pomoci.

Čigy je navíc povahou rváč. A ti kdo ho znají, vědí, co v něm je. Že je to aktivní člověk milující fitko, fotbal, cestování, kamarády a život. Jeho pravidelné návštěvy posilovny jsou na jeho figuře znát a mohlo by to hrát roli i v další rehabilitaci.

Zkouška pro hlavu i peněženku

Jisté je, že to bude běh na dlouhou trať trvající o hodně déle než fotbalových 90 minut. Bude to náročná zkouška po psychické, fyzické i finanční stránce. Protože jeho nový život si žádá velké náklady jak z hlediska léčby, tak z pohledu normálního fungování.

Jen měsíční náklady na rekonvalescenci se dají odhadnout na třicet tisíc korun. Rehabilitaci, kterou Čigy potřebuje, navíc provádí jediné evropské specializované rehabilitační centrum ve slovenském Pezinku.

Jeho sestra Nikola mu proto zřídila transparentní účet (131-71520257/0100), kde se soustřeďují finance na jeho podporu. V současné době je na účtu částka přes 400 tisíc korun. Povedou se vybrat další prostředky, které mladému fotbalistovi dají naději, aby se vrátil zpět do života?

Čigymu patřila i první jarní výhra Sokola Dřevčice v Brázdimi v poměru 4:2. A pokud by se podařil postup do vyšší soutěže, je jasné, komu ho kamarádi a spoluhráči věnují.

Berme tento příběh i jako memento a varování pro mladé sportovce, kteří milují život a zábavu. Jenže i ta musí mít své hranice a člověk by měl ve chvílích, kdy se chystá udělat něco bláznivého, ideálně nejdřív napočítat do deseti…

Petr to neudělal, přesto si zaslouží druhou životní šanci. Tak mu v jeho restartu pomozme. Tak jako se to chystá udělat v charitativním zápase na Spořilově v sobotu 6. května ve 14 hodin i tým osobností Real Top Praha.