FAČR: Berbrova výpověď se neslučuje s realitou. Fousek hájil svou výplatu

Roman Berbr vypovídal před týdnem na okresním soudě v Plzni. Přes tři hodiny hájil své činy a snažil se vysvětlit, že se v roli prvního místopředsedy FAČR nedopouštěl trestního jednání. „Je zásadní rozdíl v tom, jak fungovala fotbalová asociace před tím (za Berbra) a jak teď,“ zdůraznil Petr Fousek.

„Stejně jako mí kolegové z výkonného výboru bych si nikdy nedovolil oslovovat komise rozhodčích, zasahovat jim do nominací na zápasy a dalších věcí. U soudu se citují odposlechy nebo vypovídají obžalovaní. Je dobře vidět, kolik práce a úsilí věnovalo podobným činnostem bývalé vedení FAČR. Nyní máme nastavené různé mechanismy, abychom tohle maximálně eliminovali,“ vyjádřil se šéf asociace.

„Sledujeme v přímém přenosu další kauzu bývalého vedení FAČR,“ doplnil jej první místopředseda Jiří Šidliák. „Jsem nyní ve funkci, v jaké býval on. To, co vyprávěl u soudu, se neslučuje s realitou na FAČR a ve fotbalovém prostředí. Kdybych měl být nadřízeným řídících komisí a dělat delegace sudích, nemohlo by to dobře fungovat. V komisích jsou odborníci, co problematiku znají, a já jako místopředseda těžko můžu ovlivňovat věci tak, jak bylo popsáno a mylně sdělováno veřejnosti.“

Soud s Berbrem a dalšími obžalovanými potrvá minimálně do konce roku. Někdejší vládce českého fotbalu ve své výpovědi zmiňoval i to, že stávající předseda Fousek ve funkci pobírá mzdu, což je podle něj v rozporu se stanovami FAČR. V součtu si podle informací iSport.cz vydělá okolo 250 tisíc korun měsíčně (od 1. 4. je také předsedou marketingové organizace STES) plus má odměnu plynoucí ze členství ve výkonném výboru UEFA, kam byl v minulých týdnech zvolen.

„Ve volebním programu jsem měl, že předseda FAČR by měl být profesionální a měl by být za svou práci odměňovaný. To není objevování Ameriky, ale běžný úzus v drtivé většině vyspělých asociací. Vzhledem k časové vytíženosti a agendové náplni to nelze dělat dobrovolně,“ argumentoval Fousek.

„Neustále jsem zdůrazňoval, že odměňování předsedy má být transparentní, ne jako v dobách minulých, kdy se věci jako plat předsedy někam různě schovávaly. Považuji to za legitimní, nedomnívám se, že by šlo o porušení stanov,“ doplnil.

Detailněji objasnil gáži předsedy Šidliák. „Má smlouvu o výkonu funkce předsedy FAČR. Tu schválil výkonný výbor v červenci 2021 poté, co byl Petr Fousek zvolen. Berbr narážel na ustanovení, které zakazuje, aby člověk fungoval v rámci FAČR souběžně ve volené funkci a zaměstnaneckém poměru. Smlouva o výkonu funkce ale není zaměstnanecký poměr, nechali jsme si na to zpracovat i právní stanovisko. To nám jednoznačně potvrdilo, že nejde o porušení stanov,“ vysvětlil.