Příbramská mládež válela v Lize mistrů. Ligoví šikulové, ale i odpadlíci

Matěj Chaluš, Martin Jedlička či Jan Matoušek prošli příbramskou juniorkou • FOTO: koláž iSport.cz

Tuze interesantní tým předvedla Příbram v mládežnické Lize mistrů v sezoně 2015/2016. Do profifotbalu to dotáhlo devět hráčů, a to ještě před památnou sezonou odešli do Plzně Jan Suchan s Alešem Matějů. Jeden z nich, Michal Hlavatý, povede pardubický tým jako tahoun v baráži o první ligu právě proti Příbrami. Kdo všechno z našlapaného kádru vylétl do elitní společnosti?