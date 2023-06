Náctileté hvězdy k mání: Kalasův kolega, turecký Messi či přehmat City?

Fotbaloví talenti, kteří by mohli přestoupit. O koho z náctiletých jde? • FOTO: Koláž iSport.cz Fotbalové léto je tady a pokladníci evropských velkoklubů odemykají kasy. V následujícím seznamu můžete poznat momentálně nejžádanější teenagery světového trhu. Prvním důležitým parametrem byl maximální věk 19 let a také fakt, že daný hráč ještě nepatří některému z top evropských gigantů. Výjimku můžeme hledat snad jen v závěru výčtu, protože Borussii Dortmund mezi velkokluby počítat musíme, nicméně zrovna z tohoto německého klubu se rýsuje největší přestup náctiletého hráče v dějinách fotbalu. Asi tušíte, o kom je řeč. Znáte ale další mládence, kteří by v létě mohli změnit působiště? Tržní hodnota hráčů je orientační a dá se čekat, že potenciální zájemci budou muset vysolit ještě o nějaký ten milion navíc.

Arda Güler (Fenerbahce) Pozice: záložník

Věk: 18

Národnost: Turecko

Tržní hodnota: 11 milionů eur Fenerbahce se sice muselo v domácí Süper Lig poklonit před rivalem z Galatasaraye, ale objevil se nový turecký klenot. Güler oslavil v únoru teprve osmnácté narozeniny, přesto má v klubu odkopáno na pět desítek zápasů. Letos zvládl jen v lize 20 utkání s bilancí 4 gólů a 3 asistencí. Nejraději nastupuje pod hrotovým útočníkem, kde má možnost ukázat svou technickou eleganci. Finesami krmí fanoušky Fenerbahce prakticky v každém zápase a momentálně se jedná asi o největší turecký talent současnosti. Ne nadarmo se z reprezentace do 17 let přemístil hned do té seniorské, kde už si připsal dva starty. Že by nový Hakan Calhanoglu? Güler má ještě větší předpoklady. Vždyť už u některých získal přídomek turecký Messi. Ne nadarmo, protože se o něj začali zajímat skauti Barcelony a už v létě se očekává jeho přesun do některé z top evropských soutěží. Arda Güler je velkým talentem tureckého fotbalu • Foto Profimedia.cz

Lucas Gourna-Douath (Salcburk) Pozice: obránce/defenzivní záložník

Věk: 19

Národnost: Francie

Tržní hodnota: 12 milionů eur Artikl nepřeberné francouzské líhně talentů. Gourna je urostlý chasník, kterému nedělá problém postavit se na stopera, ale svým přehledem, agresivitou, ale také skvělou přihrávkou se hodí zejména na pozici šestky. Je to prostě moderní typ defenzivního záložníka se vším všudy. Vybral si však zajímavou cestu. Je mu sice teprve devatenáct, ale už má za sebou tři sezony mezi dospělými, nejprve kopal dva roky domácí Ligue 1 v St. Etiénne, ale rozhodl se přestoupit do Salcburku, o kterém se ví, že práce s mladými je hlavní filozofií klubu. Sem tam ho v uplynulé sezoně zradilo zdraví, i proto naskočil v lize jen do 21 utkání, v Lize mistrů se však objevil ve všech šesti zápasech základní skupiny. Do budoucna opora rakouského mistra, nebo další skvělý produkt na prodej? Spíše to druhé. Lucas Gourna-Douath patří do líhně Salcburku • Foto Profimedia.cz

Maurits Kjaergaard (Salcburk) Pozice: záložník

Věk: 19

Národnost: Dánsko

Tržní hodnota: 15 milionů eur Na rakouské půdě zůstaneme. Salcburk má v tomto výčtu hned dva borce, navíc kdyby před několika dny neoslavil dvacetiny kanonýr Benjamin Šeško, jsou tu ve třech. Tohle je ale příběh vytáhlého rodáka z Herlevu, který začínal v provinčním dánském Lyngby, ale už v šestnácti se pakoval do Rakouska, aby rozvíjel svůj potenciál. Dva a půl roku pravidelně nastupoval za známou salcburskou rezervu Liefering, kde si něco odchytal i Čech Adam Stejskal. Kjaergaardův přínos však brzy pocítili i v prvním týmu. Loni se v Salcburku teprve rozkoukával, letos už odehrál navzdory zranění většinu zápasů a v Lize mistrů byl ve všech zápasech Salcburku v základní sestavě. Kouč Matthias Jaissle na něj hodně spoléhal. Zajímavostí však je, že Kjaergaard stále čeká na první start v dánské reprezentaci. Zatím je oporou jednadvacítky, což by se mělo brzy změnit. A co se týče přestupu, krouží kolem něj hlavně Manchester United. Kudy teď? Maurits Kjærgaard se může stěhovat jiným směrem • Foto Profimedia.cz

Vitor Roque (Athletico Paranaense) Pozice: útočník

Věk: 18

Národnost: Brazílie

Tržní hodnota: 18 milionů eur Co by to bylo za výčet žádaných mladíků bez jediného Brazilce? Vysoko by jistě byl kupříkladu jeho krajan Endrick, ale ten se už dávno upsal Realu Madrid. Vitor Roque zatím tučnou smlouvu v Evropě nepodepsal, ale nutno dodat, že kolem něj už dlouho krouží Barcelona, což se u mládence z Timótea setkává s pozitivní reakcí. „Hrát za Barcelonu byl vždy můj sen,“ nejedenkrát vyslal signály směr Katalánsko. Přesto se do prvních řad nápadníků o brazilského dribléra přidal londýnský Arsenal, který to však proti Barceloně bude mít hodně složité. Góly jsou teď jeho pracovní náplní, přitom je původně defenzivní záložník. V Cruzeiru, kde začínal s profesionálním fotbalem, už ale přešel do útoku a stal se nejmladším střelcem, který kdy dal soutěžní gól za tento brazilský klub. Teď kope za Athletico Paranaense, ale přesun na starý kontinent je jen otázkou času. Vitor Roque se může těšit na snovou fotbalovou budoucnost • Foto Reuters

Alex Scott (Bristol City) Pozice: záložník

Věk: 19

Národnost: Anglie

Tržní hodnota: 20 milionů eur Když se v Anglii řekne jméno Alex Scott, spousta lidí si vybaví hlavně populární bývalou fotbalistku Arsenalu a anglické reprezentace, která je nyní sportovní redaktorkou. Jenže Alex Scott z Bristolu má jistě předpoklady k tomu, aby se toto jméno primárně skloňovalo s jeho osobou. Jeho příběh je specifický už jen v tom, že neprošel juniorskou akademií některého z ostrovních gigantů a v Bristolu není na hostování z velkokolubu typu Manchester City. Kdepak. Důvody hledejme jistě i ve Scottově původu. Narodil se totiž na druhém největším z Normanských ostrovů s názvem Guernsey a jeho talentu si všimli v Bristolu, kde nastupuje i Tomáš Kalas. Scott má za sebou druhou kompletní sezonu v The Championship, která je bezpochyby průlomovou. Stal se totiž nejlepším mladým hráčem soutěže a v Bristolu se stal absolutním králem. Když se se svým týmem v únoru postavil v FA Cupu Manchesteru City, favorit sice vyhrál 3:0, ale mladík neunikl pozornosti soupeře. „Scott? To je neuvěřitelný hráč,“ pronesl na jeho adresu Pep Guardiola a přitakal Jack Grealish. „Sice jsme vyhráli, ale Scott je top talent!“ A co na to říká sám záložník Bristolu? „V posledních týdnech se mě přátelé ptají, kam už tedy přestoupím. V podstatě je ignoruju a soustředím se na Bristol,“ uvedl záložník po sezoně. Alex Scott v dresu anglické reprezentace do 20 let • Foto ČTK / AP / Gustavo Garello

Roméo Lavia (Southampton) Pozice: záložník

Věk: 19

Národnost: Belgie

Tržní hodnota: 25 milionů eur Byla to pro mladíka z Bruselu s ghanskými kořeny zvláštní sezona. Jako malý začínal v proslulé akademii Anderlechtu, ale v šestnácti šel do Manchesteru City. Poté, co se definitivně neprosadil v jeho nabitém kádru, si jej pořídil Southampton před sezonou 2022/23. Podobnou cestou šli také brankář Gavin Bazunu a útočník Samuel Edozie. Jenže pro The Saints dopadla sezona katastrofálně – sestupem. Málokterý hráč týmu mohl říct, že prožil solidní rok. Lavia mezi ně patří. Na trávníku často působil jako bílá vrána, nebál se riskovat, bral zodpovědnost na sebe, pomáhal týmu, vytvářel nadstavbu. Za což dle svých slov vděčí nenápadnému učiteli v dresu Citizens. „Sledoval jsem hodně Fernandinha. On přesně ví, co dělá. Neběží jen proto, aby běžel. Je efektivní mozek týmu, stále jsem se od něj učil,“ řekl Lavia na adresu brazilského veterána. Kauf Lavii do středu zálohy se Southamptonu prostě podařil. A to dokonce natolik, že se vůbec nečeká, že by Lavia strávil nějaký čas ve druhé lize. Už teď se spekuluje, že se nápadníci o jeho služby budou muset podívat po sumičce kolem 40 milionů liber. A kdo, že mezi zájemce patří? Chelsea, Liverpool a taky klub, který se Lavii docela krátkozrace zbavil. Ano, na ostrovech se hovoří i o zájmu Citizens. Jen pro srovnání, před rokem Southampton kupoval Laviu z Manchesteru za 10 milionů liber, takže by se mohlo jednat o zajímavý obchod. Alespoň nějaké povzbuzení pro boj o návrat mezi elitu. Roméo Lavia (vlevo) se hlásí o pozornost • Foto Reuters

Rayan Cherki (Lyon) Pozice: záložník/křídlo

Věk: 19

Národnost: Francie

Tržní hodnota: 27 milionů eur Pokud sledujete francouzskou ligu a zejména Lyon pravidelně, možná se teď podivujete nad tím, co tady Cherki dělá. Mysleli jste si totiž, že je mnohem starší. Málo platné, v Lyonu to s mladými prostě umí. I proto dnes devatenáctiletý Cherki dostal v prvním týmu prostor už v sezoně 2019/20. Opravdovou oporou se ale stal až v té právě skončené. Přesto už zanechal v Lyonu výraznou stopu. Naturelem je to jednoznačně ofenzivní hráč. Jeho velkou doménou je hlavně obounohost, předfinální fáze a vytváření chaosu v defenzivě soupeře. Míčová ekvilibristika pro potěchu davů? Tu má také v repertoáru. V Lyonu se narodil, má alžírské předky podobně jako třeba Karim Benzema. Do akademie Lyonu nastoupil v sedmi letech. Cherkiho velkou slabinou je efektivita v zakončení. Dává prostě málo branek. Tohle pokud zlepší, jeho pomyslná cenovka půjde vesmírně vysoko. O jeho potenciálu však nepochybují v Realu Madrid. Údajně existuje ústní dohoda, že Real může dorovnat jakoukoliv nabídku, která na Cherkiho přijde. V podstatě tak mají Los Blancos předkupní právo a mohli by tak rozšířit jistou tradici. Francouzské hvězdy s alžírskými kořeny v Realu udělaly velkou kariéru. Řeč je o Benzemovi a Zinedinu Zidanovi. Přidá se do party Cherki? Magie budoucnosti - Rayan Cherki • Foto Profimedia.cz

Giorgio Scalvini (Atalanta) Pozice: obránce

Věk: 19

Národnost: Itálie

Tržní hodnota: 30 milionů eur Nebyla to pro Atalantu Bergamo snová sezona. Dokonce to dlouho vypadalo, že by se tým progresiovního kouče Gian Pierra Gasperiniho nemusel dostat ani do pohárové Evropy. To se nakonec nestalo a ve stínu nepříliš povedené sezony se v Lombardii zatřpytil drahokam. Giorgio Scalvini je úkazem. V 19 letech kope jako obránce pravidelně takticky náročnou Serii A za jeden z předních celků a stal se dokonce lídrem defenzivní linie. Scalvini je nejen budoucností Atalanty, ale celého italského fotbalu. Okamžitě se začaly rojit srovnání s Thiagem Silvou. Kouč Gasperini má na Scalviniho otevřený názor. „Možná je to nový Bastoni a do budoucna může mít Itálie o stoperské dvojici jasno. Giorgio Atalantě pomohl, protože díky jeho výkonům se klub nemusí poohlížet po drahých posilách do obrany.“ Tohle tvrzení brzy nemusí platit, protože Scalvini roste pro evropský velkoklub a je jasné, že pokud by jej někdo chtěl získat, tržní hodnota 30 milionů eur bude možná hned několikrát překročena. Jeho postup je totiž raketový. Vždyť už jej pravidelně povolává i trenér italské reprezentace Roberto Mancini a vypadá to, že se Scalvini přirozeně a rychle etabloval i v národním týmu. Rozhodně se mezi obránci do 20 let jedná o možná největší stoperskou hvězdu současnosti. Giorgio Scalvini (vpravo) umí potrápit i hvězdy jako Ángel Di María • Foto Reuters

Youssoufa Moukoko (Dortmund) Pozice: útočník

Věk: 18

Národnost: Německo

Tržní hodnota: 30 milionů eur Je mu teprve osmnáct, ale o jeho talentu se už ví dobré dva roky. Rodák z kamerunského Yaoundé reprezentuje Německo a líheň Borussie Dortmund. Už nyní má na kontě 56 startů v bundeslize a 12 gólů. Často přitom naskakuje do zápasů až jako náhradník. V době, kdy Německo nutně hledá světového kanonýra pro reprezentaci je vývoj Moukoka více než důležitý. Jeho přesun dál z Dortmundu není asi zatím tak žhavý a očekává se, že se pod značkou BVB bude zdokonalovat třeba i příští rok v už důležitější týmové pozici, protože v lednu podepsal vylepšenou smlouvu až do roku 2026. Do tohoto výčtu ale zákonitě patří. Jen to vypadá, že nápadníci v čele s Chelsea zatím budou muset utřít nos. Youssoufa Moukoko v dresu německé reprezentace do 21 let • Foto profimedia.cz