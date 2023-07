Votíková skončila v PSG: Co jsem provedla Mbappému... Snem je Anglie

Setkala jste se v Paříži s hvězdami jako Neymar či Messi?

„Osobně ne, leda je viděla při zápasech. Ale Mbappého jsem přece jen potkala v kabině. A první, co jsem udělala, bylo, že jsem mu narvala kameru do obličeje a řekla, že jsem vloger (smích).“

Čerstvě jste v ženském týmu PSG skončila. Kam povedou vaše další kroky?

„Sama zatím nevím, všechno je otevřené. Mou vysněnou destinací je Anglie. Léto je ještě dlouhé, tak uvidíme, jak to dopadne.“

Velké jméno si v Anglii udělala Kateřina Svitková, která po angažmá ve West Hamu zamířila do Chelsea…

„Na Chelsea to zrovna nevypadá, ale mám jiné favority, kde by to mohlo vyjít.“

Jak hodnotíte svou dvouletou štaci v hlavním městě Francie?

„Byla jsem tam dva roky. Jsem ráda, že ve své první sezoně jsem se dostala na post brankářské jedničky a odchytala většinu zápasů. Postoupili jsme až do semifinále Ligy mistryň (v něm si proti Lyonu přetrhla zkřížený vaz v kolenu). A taky jsme vyhráli francouzský pohár.“

Už 20. července startuje fotbalové mistrovství světa žen. Koho na něm favorizujete?

„Těžké takhle někoho předem favorizovat. Silný tým má každopádně Francie, uspět by měly i mistryně Evropy z Anglie. Budu zvědavá na Španělky, které nemají k dispozici řadu důležitých hráček. A nesmíme zapomínat na Švédsko a Německo.“

Fotbalovému světu žen historicky vládnou Američanky. Proč se zrovna jim tak daří?

„Je to velká země, mají spoustu hráček a ženskému fotbalu se tak věnují. Ale v Evropě jdeme taky hodně nahoru.“

Co chybí českému týmu, aby se na MS také dostal? Blízko byla už účast na EURO, fotbalistky hrály baráž o postup…

„Co nám chybí? (úsměv). Dostat se prostě přes kvalifikaci a vyřadit v ní silné soupeře. Není zkrátka jednoduché na tyhle závěrečné šampionáty projít. Každopádně děláme pro to naše současné maximum.“

Jak vidíte aktuální situaci ženského fotbalu v Evropě?

„Popularita roste. V Anglii je to teď vidět nejvíc. Anglická liga je nejpopulárnější a nejkvalitnější soutěž, spolu s Ligou mistryň.“