Skandál před MS žen. Kouč Zambie měl zneužívat hráčky, svaz ho kryl

Trenér fotbalistek Zambie údajně nutil hráčky k sexu, pokud by si chtěly udržet místo v týmu • twitter.com

Trenér fotbalistek Zambie, které se koncem měsíce představí poprvé na mistrovství světa, čelí obvinění ze sexuálního zneužívání svých svěřenkyň. Britský list The Guardian dnes uvedl, že o chování Bruce Mwapeho byla loni informována mezinárodní federace FIFA, aby případ vyšetřila.

Třiašedesátiletý Mwape údajně nutil hráčky k sexu, pokud si chtěly udržet místo v týmu. Podle The Guardianu čelí stejnému obvinění i další zambijští trenéři a funkcionáři včetně kouče fotbalistek do 17 let.

FIFA dnes v reakci na informace listu uvedla, že její nezávislá etická komise nebude komentovat, zda jakákoli obvinění vyšetřuje. Zambijská fotbalová asociace se nevyjádřila. Její zástupci podle anonymního zdroje citovaného The Guardianem přivírali před obviněními vůči Mwapemu oči vzhledem k úspěchům jeho týmu.

Zambijské fotbalisty se probojovaly na mistrovství světa poprvé a na turnaji v Austrálii a na Novém Zélandu je čekají ve skupině Japonsko, Španělsko a Kostarika. V pátečním přípravném utkání překvapily výhrou 3:2 nad Němkami.