Švancara o Lužánkách: Chápu, že se musí bourat, ale ve prospěch fotbalu

Na stadion Za Lužánkami chodil jako divák, dával na něm góly a několik posledních let je jeho jméno spjato především s bojem za záchranu tohoto někdejšího „srdce” brněnského fotbalu. Jak hodnotí bývalý fotbalista a brněnský patriot Petr Švancara slavnou éru fotbalového stadionu i roky chátrání a sporů o budoucnost? Co podle něj místo pro brněnské fanoušky znamená a jaké další kroky on sám čeká od města? O vztahu k Lužánkám promluvil v rozhovoru pro Reflex a iSport.cz.